INSIDER PACKT AUS: EPSTEINS GEHEIME ANDREW-SCHUBLADE

Ein anonymer Hinweisgeber jagt den Ermittlern einen kalten Schauer über den Rücken. Hinter schweren Vorhängen und teuren Gemälden soll sich im Umfeld von Jeffrey Epstein ein dunkles Geheimnis verbergen, das ausgerechnet Ex-Prinz Andrew ins Zwielicht rückt. Der Tipp spricht von versteckten Schlüsseln, einem verborgenen Fach im Salon und brisanten Tonbändern, die nie an die Öffentlichkeit gelangten. Ein Ort wie aus einem Thriller, nur dass hier der Skandal real sein soll.

Was dort lagern soll, klingt wie der Stoff für einen politischen Albtraum. Eine eigene Schublade, prall gefüllt mit Beweisen, die angeblich den Namen Andrew tragen und jahrelang unangetastet blieben. Insider raunen von Gesprächen, Andeutungen und belastenden Details, die bislang niemand hören durfte. Während die Welt glaubte, alles über den Fall Epstein zu wissen, könnte im Schatten ein zweites Kapitel gewartet haben.

Für Andrew wäre das der nächste Tiefschlag in einer Affäre, die seinen Ruf bereits schwer beschädigt hat. Noch sind es Behauptungen, noch ist nichts öffentlich geprüft, doch der Druck wächst. Wenn sich die Hinweise bestätigen, droht eine neue Welle der Empörung und ein weiterer Sturz für einen Mann, der den Skandal nie abschütteln konnte. Die Frage brennt: Wer öffnet diese Schublade und was kommt dann ans Licht.