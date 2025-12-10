Irre Aktion auf der Autobahn! Mutter lässt Baby Auto lenken – und tippt seelenruhig am Handy!

Unglaubliche Szenen auf einer deutschen Autobahn! Eine junge Mutter soll ihr einjähriges Kindans Steuer gelassen haben – während sie selbst mit dem Handy beschäftigt war. Ein zufälliger Autofahrer filmte den gefährlichen Moment, das Video verbreitete sich rasend schnell im Netz. Zu sehen: das kleine Kind mit den Händchen am Lenkrad, die Mutter daneben, lächelnd, vertieft ins Tippen. Internetnutzer reagieren entsetzt – viele sprechen von purem Wahnsinn.

Laut ersten Informationen wurde der Polizei das Video anonym zugespielt. Ermittler prüfen nun, wer die Frau ist und auf welcher Strecke die gefährliche Aktion stattfand. „So etwas ist kein Spaß, sondern eine massive Gefährdung“, sagt ein Sprecher. Dass ein Kleinkind auch nur kurzzeitig das Fahrzeug kontrolliert, sei schlicht unverantwortlich. Die Behörden sollen bereits Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen haben.

In den sozialen Netzwerken explodiert inzwischen die Empörung. Hunderte Kommentare fordern harte Konsequenzen, viele können kaum glauben, dass jemand so fahrlässig handeln kann. Experten warnen: Solche „Spaßvideos“ könnten Nachahmer motivieren – mit womöglich tödlichen Folgen. Die Polizei appelliert eindringlich: Hände weg vom Handy, Verantwortung statt Klicks!