IRRE BEISS-ATTACKE IN BERLIN! DÖNER-GAST REISST WIRT MIT DEN ZÄHNEN STÜCK DER WANGE RAUS – POLIZEI JAGT TÄTER!

Berlin – Schock-Szene am helllichten Vormittag in einem Döner-Imbiss in Berlin-Lichtenberg! Ein bislang unbekannter Mann hat sich erst genüsslich einen Döner mit Kräutersoße und zwei Flaschen Bier schmecken lassen – und dann völlig durchgedreht! Mitten im Lokal „Fatih Servet“ am S-Bahnhof Karlshorst kam es am Montag gegen 10.45 Uhr zu einer blutigen Beiß-Attacke, bei der der Imbissbetreiber brutal verletzt wurde. Betreiber Simo (44) schildert fassungslos den Ablauf: „Der eine hat Döner komplett mit Kräutersoße und zwei Kindl bestellt, der andere hat gewartet.“ Bezahlt wurde nicht – doch das war für den erfahrenen Gastronom zunächst kein Grund zur Sorge. „Manche zahlen halt erst danach“, so Simo. Doch dann eskalierte die Situation: Als der Wirt den Gast auf die ausstehende Bezahlung ansprach, drehte dieser plötzlich durch – und biss dem völlig überraschten Simo ein Stück der Wange ab! Blut spritzte, Gäste schrien, der zweite Mann floh mit dem Angreifer in unbekannte Richtung. „Ich hab nur noch gebrüllt vor Schmerz, das war wie im Horrorfilm“, so das Opfer zur BILD. Der Imbissbesitzer kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus, die Wunde musste ärztlich versorgt werden – ob eine dauerhafte Entstellung bleibt, ist noch unklar. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen, wertet Videoaufnahmen aus und fahndet nach den zwei flüchtigen Männern. Zeugenberichten zufolge sollen sie südländisch aussehen, einer trug eine blaue Jacke, der andere hatte eine auffällige Kette. Der Fall sorgt für Entsetzen in ganz Berlin – nicht nur wegen der Brutalität, sondern auch wegen der Unverfrorenheit, mit der die Täter mitten am Tag zuschlugen. Der Imbiss ist inzwischen wieder geöffnet, doch Simo steht unter Schock: „Ich hab schon viel erlebt – aber sowas? Dass einer mich einfach beißt wie ein wildes Tier?“ Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung – wer kennt die Männer vom S-Bahnhof Karlshorst? Berlin zittert – und ein Imbisswirt wird das Monster-Lächeln seines Angreifers nie vergessen.