IRRSINN AN NRW-SCHULE! SCHULLEITER SEIT 5 JAHREN KRANK – BEI VOLLEM GEHALT UND ZWEI POSTEN!

Es ist ein Skandal, wie er nur im deutschen Bildungssystem möglich zu sein scheint: Ein Schulleiter aus Wesel ist seit fünf Jahren durchgehend krankgeschrieben – und kassiert trotzdem weiter sein volles Gehalt! Noch unglaublicher: Trotz Krankschreibung wurde er auch noch zum Leiter einer zweiten Schule ernannt, obwohl er in all den Jahren keinen einzigen Tag gearbeitet hat! Der Fall sorgt aktuell in Nordrhein-Westfalen für massives Kopfschütteln und heftige Diskussionen über den Zustand von Verwaltung, Kontrolle und Gerechtigkeit im öffentlichen Dienst. Laut BILDplus-Recherchen bekleidet der Mann formal die Leitungsposition an gleich zwei Gymnasien, ist jedoch seit 2018 komplett abwesend, angeblich aus gesundheitlichen Gründen. Dennoch legte er offenbar Wert darauf, weiterhin als „dienstfähig“ zu gelten – wohl auch, um sich seine herausragende Besoldung zu sichern, die im oberen Beamtenbereich leicht die 7.000-Euro-Grenze monatlich übersteigen kann. Eltern, Kollegen und Bildungsexperten sind fassungslos: Wie kann es sein, dass ein Mann über Jahre hinweg weder unterrichtet noch geleitet, aber weiter befördert und bezahlt wird? Noch absurder: Während der Mann auf dem Papier zwei Schulen führt, werden diese de facto von kommissarischen Kräften oder überlasteten Vertretern geführt, was für Chaos, Frust und massive Qualitätsprobleme sorgt. Das Bildungsministerium schweigt bisher oder verweist auf „datenschutzrechtliche Gründe“, während aus Reihen der Opposition der Ruf nach einer lückenlosen Aufklärung und einem Ende der Beamten-Schlaraffenland-Mentalität laut wird. Auch in den sozialen Medien ist der Fall längst viral gegangen – viele Bürger sehen in der Affäre ein Symbol für ein kaputtes System, in dem Verantwortung, Leistung und Kontrolle längst auf der Strecke geblieben sind. Der Fall des Weseler Schuldirektors ist kein Einzelfall – doch er ist einer, der alles offenlegt: Wie mit Steuergeld umgegangen wird, wie wenig Kontrolle es offenbar gibt – und wie hilflos der Staat gegenüber seinen eigenen Beamten manchmal dasteht. Ein Stück Amtsposse mitten in NRW – auf Kosten der Schüler, Lehrer und Steuerzahler.