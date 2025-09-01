+++ IRRSINN IM SOZIALSTAAT! +++1,2 MILLIONEN BÜRGERGELD-EMPFÄNGER HABEN NOCH NIE GEARBEITET!

Berlin – Diese Zahl schockiert selbst eingefleischte Sozialpolitiker: Laut aktuellen Angaben der Bundesagentur für Arbeit haben rund 1,2 Millionen Bürgergeld-Empfänger in Deutschland noch nie auch nur einen einzigen Tag gearbeitet! Kein Praktikum, kein Minijob, keine Ausbildung – aber jeden Monat fließt Geld vom Staat. Während Millionen Menschen täglich schuften, Frühschicht, Nachtschicht, Doppelschicht machen, leben andere dauerhaft ohne jede Arbeitsleistung auf Kosten der Allgemeinheit. Kritiker sprechen von einem „sozialpolitischen Offenbarungseid“ und warnen vor einer wachsenden Kultur der Abhängigkeit. Besonders brisant: Ein großer Teil der Nichtarbeiter ist unter 35 Jahre alt – und könnte eigentlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Doch offenbar scheitert es oft an Motivation, Sprachkenntnissen oder Integrationswillen. FDP und CDU fordern nun schärfere Sanktionen und eine echte „Fördern-und-Fordern“-Strategie. Die Ampel hingegen hält am aktuellen Kurs fest. Für viele Steuerzahler ist das ein Schlag ins Gesicht: Sie fragen sich – wie lange soll das noch so weitergehen?