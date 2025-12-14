IS-AN-SCHLAG IN SYRIEN! Drei Amerikaner tot – Trump schwört Rache!

Palmyra – Der Terror kehrt zurück! In der syrischen Wüste von Palmyra hat der verhasste Islamische Staat (IS) wieder zugeschlagen und drei Amerikaner in den Tod gerissen. Bei einem perfiden Angriff starben zwei US-Soldaten und ein US-Zivilist – ein brutaler Schlag gegen die USA, der die Welt in Atem hält. Die Dschihadistenmiliz, die einst ein ganzes Kalifat errichtete, zeigt: Auch nach Jahren der Niederlagen ist sie noch tödlich.

Die Hintergründe sind grausam: Ein einzelner IS-Kämpfer stürmte eine Einrichtung der Amerikaner und richtete ein Blutbad an. Wo genau der Angriff stattfand, welche Waffen benutzt wurden und wie die Opfer starben – Details sickern nur langsam durch. Doch eines ist klar: Der IS will zeigen, dass er noch da ist, dass er noch Angst verbreiten kann. Die USA reagieren mit blankem Entsetzen – und mit einem einzigen Wort: Rache.

Donald Trump, der frühere US-Präsident, hat bereits laut geschrien: „Wir werden den IS vernichten!“ Seine Worte sind ein Signal an die Welt – und an die Terroristen. Kein Frieden, kein Pardon, nur gnadenlose Härte. In Washington wird hinter verschlossenen Türen über neue Einsätze diskutiert, während die Familien der Toten in Trauer versinken. Der IS hat wieder Blut vergossen – und die USA schwören: Das wird Konsequenzen haben.