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Isfahan – Die 21-jährige Iranerin Taraneh Rahimi ist nach den Protesten vom Januar zum Tode verurteilt worden. Das Revolutionsgericht in Isfahan verhängte das Urteil; Menschenrechtler führen es inzwischen als bestätigt, Angehörige betreiben nach jüngsten Berichten weiter ein Rechtsmittel. Ihre Zwillingsschwester Romina erhielt eine lange Haftstrafe. Beide bestreiten die Vorwürfe. Der Iran weist Foltervorwürfe zurück.

Stand: 12:37 Uhr MEZ

Taraneh Rahimi sitzt nach Angaben der Organisation HRANA im Gefängnis Dowlatabad in Isfahan. Festgenommen wurde sie demnach zusammen mit anderen Demonstranten in Isfahan, nicht in Teheran. Euronews und Amnesty International nennen den 24. Januar als Datum der Festnahme. Mehr als drei Monate lang habe die Familie nicht gewusst, wo die Zwillinge festgehalten wurden. Als die Mutter sie endlich besuchen durfte, seien die Gesichter so geschwollen und voller Blutergüsse gewesen, die Haare so weit herausgerissen, dass sie ihre Töchter nur an den Stimmen erkannt habe, berichtete die BBC unter Berufung auf den Cousin Masoud Nourmohammadi.

Die BBC hat nach eigenen Angaben Teile eines Urteilsdokuments eingesehen. Demnach wurde Taraneh wegen „Moharebeh“ – häufig übersetzt als Feindschaft oder Kriegsführung gegen Gott – zum Tode verurteilt; ihr wird unter anderem vorgeworfen, eine Klingenwaffe gezogen zu haben, um Menschenleben zu gefährden. Nourmohammadi sagt, beide Schwestern bestritten alle Vorwürfe und es gebe keine Belege für eine solche Waffe. Amnesty International berichtet, Taraneh habe ein Geständnis erst unterschrieben, nachdem Verhörbeamte gedroht hätten, ihre Schwester vor ihren Augen zu vergewaltigen. Die iranische Botschaft in London wies Foltervorwürfe gegenüber der BBC kategorisch zurück und erklärte, Geständnisse unter Zwang hätten keine rechtliche Geltung. Menschen würden nicht allein wegen friedlicher Proteste zum Tode verurteilt; Todesurteile im Zusammenhang mit den Unruhen beträfen Fälle vorsätzlicher Tötung oder Moharebeh.

Der Fall gehört zum sogenannten Verfahren „Shohada-Platz“ in Isfahan. Die 1. Kammer des Revolutionsgerichts verurteilte nach HRANA im August 10 Angeklagte jeweils zum Tode und zu weiteren 11 Jahren Haft, darunter Taraneh Rahimi; insgesamt standen 16 Personen vor Gericht. UN-Sonderberichterstatterin Mai Sato monierte, es fehle eine Klarstellung, welche Taten jedem Einzelnen zugerechnet würden. HRANA zufolge enthält die Anklage keine gesonderte Mordanklage zu zwei Todesfällen während der Proteste – einem Angehörigen der Revolutionsgarde und einem obdachlosen Mann. Eine mit dem Verfahren vertraute Quelle sagte der Organisation, in einem Video, das zur Akte gehört, fordere Taraneh Rahimi sogar, den Obdachlosen nicht zu schlagen.

Romina Rahimi wurde laut Sato zu 25 Jahren Haft verurteilt, wegen Beihilfe zu Moharebeh. HRANA hatte zuvor 36 Jahre genannt; Iran Human Rights erklärt, alle 16 Angeklagten hätten zusätzlich 11 Jahre wegen weiterer Vorwürfe erhalten, was die abweichende Zahl erklären kann. Die Organisation führte Taranehs Todesurteil Mitte November als bestätigt („sentenced upheld“). Euronews berichtete am Freitag, die Familie habe neue Anwälte beauftragt, um das Rechtsmittel weiterzubetreiben; ein früherer Verteidiger sei festgenommen worden, ein zweiter habe das Mandat niedergelegt. Ein Hinrichtungstermin ist nicht öffentlich bekannt. Sato zufolge wurden im Zusammenhang mit den Januar-Protesten bereits mindestens 39 Menschen hingerichtet; Taraneh gehöre zu 6 Frauen, die in diesem Zusammenhang zum Tode verurteilt wurden. Laut BBC geht es Taraneh gesundheitlich schlecht: Nach Schlägen auf die Beine könne sie kaum laufen, eine unbehandelte Kopfverletzung habe zu einer Ohrenentzündung und Gleichgewichtsproblemen geführt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Todesurteil nach einem Verfahren, das Menschenrechtler als grob unfair beschreiben, ist keine Rechtsprechung, sondern Abschreckung. Wer Geständnisse unter Folterdrohung verwertet, entzieht dem Urteil jede Glaubwürdigkeit.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Zwillinge bestreiten die Vorwürfe. Es gibt keine unabhängigen Belege für die behauptete Klingenwaffe. Solange das so ist, gilt die Unschuldsvermutung – erst recht, wenn eine Hinrichtung im Raum steht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die iranische Botschaft weist Foltervorwürfe pauschal zurück. Das überzeugt nicht, solange Angehörige, Anwälte und internationale Beobachter übereinstimmend von Misshandlungen berichten. Die Welt darf nicht wegsehen, wenn ein Staat nach Protesten mit der Todesstrafe antwortet.

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Quellen:

HRANA: https://www.en-hrana.org/isfahan-shohada-square-case-10-sentenced-to-death-16-receive-combined-256-years-in-prison/

BBC: https://www.bbc.com/news/articles/cm8x0ve4yd7wo

Iran Human Rights: https://www.iranhr.net/en/articles/9200/

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