ISRAEL-HASS BEI DER LINKSJUGEND!

Antisemitismus-Skandal spaltet Die Linke – Parteispitze alarmiert. Der jüngste Bundeskongress der Linksjugend „[’solid]“ hat sich zu einem politischen Brandherd entwickelt. Anstatt progressiver Zukunftsideen offenbarte das Treffen eine Radikalisierung, die selbst langjährige Parteimitglieder fassungslos zurücklässt. Der Vorwurf: offene Israel-Feindlichkeit, aggressive Parolen und ideologische Entgleisungen. Nun wächst innerhalb der Partei die Angst vor einer gefährlichen Unterwanderung – nicht nur mit antisemitischen Inhalten, sondern mit einer Agenda, die jede politische Verantwortung vermissen lässt.

Panik in der Parteizentrale – Linke ringt um Fassung. Die Parteiführung um Ines Schwerdtner und Jan van Aken versucht nun hastig gegenzusteuern. In einer eilends einberufenen Krisensitzung mit allen Landesvorsitzenden wurde über Konsequenzen diskutiert. Was dabei herauskam, war vor allem eines: Schadensbegrenzung. In einer gemeinsamen Erklärung distanziert sich die Führung klar von den radikalen Tönen aus den eigenen Jugendreihen. Doch der Imageschaden ist angerichtet. Die Partei steht nun selbst im Verdacht, Extremisten eine Bühne geboten zu haben – und die innerparteiliche Glaubwürdigkeit bröckelt.

Linke Identität am Scheideweg – Vertrauensverlust droht. Der Skandal legt eine tiefe Zerreißprobe offen: Zwischen einer Jugendorganisation, die offenbar Grenzen überschreitet, und einer Parteiführung, die ihre Kontrolle verliert. Während von außen Kritik hagelt, tobt intern ein ideologischer Machtkampf. Dass ausgerechnet Israel – ein Land, das für viele Linke historisch und moralisch nicht zur Debatte stehen sollte – zum Ziel wird, wirft düstere Schatten auf die Grundwerte der Partei. Es geht längst nicht mehr nur um einen Kongress. Es geht um die Seele einer Partei, die droht, sich selbst zu verlieren.