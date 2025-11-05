Israel-Hasser auf dem Vormarsch – New York vor dem Tabubruch?

In den Straßen New Yorks brodelt es – nicht wegen Kriminalität oder Inflation, sondern wegen eines Politikers, der mit radikalen Ansichten für Empörung sorgt. Zohran Mamdani, ein erklärter Kritiker Israels, sorgt mit seinen Positionen für Alarm – nicht nur bei jüdischen Bürgern, sondern auch in der politischen Mitte. Für viele ist es unvorstellbar, dass ein Mann mit offen israelfeindlicher Rhetorik bald noch mehr Macht in der Metropole erhalten könnte. Die Sorge: Aus Worten könnten bald Taten folgen, aus politischen Reden eine Agenda, die nicht nur spaltet, sondern gezielt eine Gemeinschaft ins Visier nimmt.

„Mamdani ist eine Gefahr für die jüdische Gemeinschaft“ – dieser Satz fällt immer öfter. Die Kritik kommt nicht nur aus konservativen Kreisen, sondern auch aus der liberalen Mitte, die sich bislang als Stimme der Toleranz verstand. Doch Mamdanis polarisierende Aussagen, seine Nähe zu israelfeindlichen Gruppierungen und die systematische Verharmlosung antisemitischer Narrative werfen dunkle Schatten auf seine politische Integrität. Während Unterstützer seine Haltung als „kritisch und gerecht“ verteidigen, sehen andere in ihm einen ideologischen Brandstifter – in einer Stadt, die seit Jahrzehnten als sicherer Hafen für jüdisches Leben galt.

Die Angst ist real – und sie wächst. Immer mehr jüdische Familien fragen sich, ob New York noch ein Ort ist, an dem ihre Stimmen, ihre Geschichte und ihre Sicherheit respektiert werden. In Zeiten wachsender Spannungen im Nahen Osten entfalten politische Äußerungen in den USA unmittelbare Wirkung. Wenn ausgerechnet in einer Stadt wie New York eine solche Figur an Einfluss gewinnt, droht mehr als ein politischer Kurswechsel – dann steht ein jahrzehntelanges Vertrauen auf dem Spiel. Die Frage ist nicht nur, wer regiert – sondern für wen und gegen wen.