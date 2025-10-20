ITALIEN FEIERT ANGEBLICH RECHTE Giorgia MELONIE – DEUTSCHLAND ZITTERT IMMER NOCH VOR DER AFD! 

Rom – Während in Deutschland das politische Chaos täglich neue Höhen erreicht, herrscht in Italien eiserne Stabilität – und das unter einer Frau, die von vielen in Brüssel und Berlin lange nur belächelt wurde! Giorgia Meloni, die selbstbewusste Chefin der „Fratelli d’Italia“, feiert dieser Tage ihr dreijähriges Amtsjubiläum als Ministerpräsidentin. 1.093 Tage im Sattel der Macht – das schafft in Italien kaum jemand. Ihre Regierung ist damit schon jetzt auf Platz drei der längsten Amtszeiten in der Geschichte der Republik, gleichauf mit der legendären Regierung von Bettino Craxi in den 1980er-Jahren. Nur Silvio Berlusconi hielt sich länger an der Macht – und genau das sorgt in Europas Machtzentren für Unruhe. Denn Meloni hat gezeigt, dass konservative, patriotische Politik in Europa nicht nur überleben, sondern dominieren kann.

In Berlin dagegen wächst die Panik. Während Meloni in Rom mit eiserner Hand regiert und in Umfragen stabil bleibt, taumelt Deutschland von einer Regierungskrise in die nächste. Die Ampel zerstreitet sich über Migration, Energiepreise und Haushalt, während die AfD in den Umfragen immer weiter zulegt. Hinter verschlossenen Türen soll es bereits Nervosität geben: Könnte Deutschland bald ein „deutsches Meloni-Modell“ erleben? Kommentatoren sprechen von einem „Angstschweiß in den Regierungsfluren“. Denn was in Italien Realität ist, könnte in Deutschland schon bald politisches Erdbeben auslösen. Wenn eine rechte Frau wie Meloni Italien befrieden und gleichzeitig den EU-Kurs verändern kann – was hält dann die AfD auf, denselben Weg einzuschlagen?

Meloni selbst zeigt sich unbeeindruckt von den Panikreaktionen aus Deutschland. Statt linker Selbstzerstörung setzt sie auf klare Ansagen, nationale Interessen und das Ende ideologischer Experimente. Ihre Popularität ist hoch, ihre Gegner werden leiser – und Europa schaut plötzlich mit Respekt nach Rom. In Deutschland dagegen herrscht Angststarre: Während Italien Stabilität, Ordnung und Führungsstärke demonstriert, diskutiert Berlin weiter über Quoten, Bürokratie und Klimaauflagen. Drei Jahre Meloni – das ist für Italien ein politischer Rekord. Für Deutschland aber ein Albtraum-Szenario, das längst begonnen hat.