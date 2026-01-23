Italien steht vor einem Skandal! Eine frische Umfrage der italienischen Nationalen Behörde für Kinder und Jugendliche unter viertausend Teens zwischen vierzehn und achtzehn Jahren enthüllt: Fast sieben von zehn Jungs und Mädels würden im Ernstfall die Flinte ins Korn werfen und sich dem Militärdienst verweigern. Besonders die Mädchen toben vor Empörung – über siebzig Prozent sträuben sich gegen den Einsatz! Diese Pazifisten-Generation, die ständig mit Kriegsschauplätzen in den News gefüttert wird, zeigt null Bock auf den Kampf fürs Vaterland. Stattdessen kuscheln sie sich vor den Fernseher und scrollen durchs Netz, wo das Sofa zur besten Waffe wird.

Und wer schürt diesen Weicheier-Mentalitäts-Wahnsinn? Das alte Fernsehen thront immer noch als Ober-Informationsquelle über alle Konflikte hinweg und übertrumpft Internet und Social Media bei Weitem. Die Kids saugen sich voll mit Bildern von Explosionen und Leichenbergen, ohne je den Mut aufzubringen, selbst Farbe zu bekennen. Kritiker wettern schon jetzt: Die Umfragefragen seien manipuliert, quetschen den Jugendlichen suggestiv die „Verantwortung“ für den Krieg rein und lassen keine Luft für echte Kriegsverweigerer-Heldentaten. Pech gehabt – die harten Fakten lügen nicht: Über zwei Drittel Italiens Zukünftige haben Schiss vorm Schützengraben!

Das ist ein Alarmsignal für Rom: Die Armee verhungert an fehlenden frischen Rekruten, während Politiker und Generäle verzweifelt nach Lösungen greifen. Analysten warnen vor Panikmache, die Schulen und Köpfe nur noch mehr „militarisieren“ soll – als ob das nicht längst überfällig wäre! L’Indipendente fasst es gnadenlos zusammen: Diese Umfrage reißt den Vorhang zur Wahrheit auf. Die Teens bauen Abwehr gegen Propaganda auf, aber wehe, wenn der Feind vor der Tür steht – dann zittert ganz Europa! Wer schützt uns vor dieser Feiglings-Revolte?

