Jahrelang untergetaucht – Jetzt endlich geschnappt!

Der Fall hatte das ganze Land erschüttert, nun endet die Flucht eines verurteilten Kinderschänders mit einem Zugriff in der Ferne. In einem Fall, der die internationale Zusammenarbeit von Strafverfolgern auf die Probe stellte, ist es den Behörden gelungen, einen längst verurteilten Straftäter nach jahrelanger Flucht in Dubai festzunehmen. Der Mann hatte sich nach dem Urteil des Landgerichts Lübeck einfach abgesetzt – trotz einer rechtskräftigen Verurteilung wegen schweren sexuellen Missbrauchs an einem Kind. Die Hoffnung, ihn je zu fassen, war bei vielen längst verblasst. Doch dieser Fall zeigt, was möglich ist, wenn Ermittler nicht lockerlassen, auch wenn die Justiz ihn schon fast abgeschrieben hatte. Der Zugriff erfolgte nicht etwa durch Zufall, sondern durch den unermüdlichen Druck, der durch eine überfällige öffentliche Fahndung wieder neue Bewegung brachte.

Erkannt im Fernsehen, gefasst im Wüstenstaat

Es ist eine deutsche Auswanderin, die dem Mann das Versteckspiel endgültig vermasselt hat. In einem bizarren Twist wurde er nicht durch klassische Polizeiarbeit gefasst, sondern weil eine Zuschauerin ihn in einer ZDF-Sendung erkannte. „Aktenzeichen XY… ungelöst“ wurde damit wieder einmal zur letzten Hoffnung in einem Fall, den viele Behörden längst zu den Akten gelegt hatten. Dass die entscheidende Spur von einer Privatperson kam und nicht von polizeilichen Netzwerken oder modernster Technik, ist ein Armutszeugnis für ein System, das im Umgang mit flüchtigen Sexualstraftätern offensichtlich blind agiert. Der Zugriff in Dubai, Monate nach der Fernsehsendung, kommt spät – viel zu spät für ein Rechtssystem, das seinen Opfern eigentlich Schutz und Gerechtigkeit verspricht. Umso beschämender, dass es eine Unternehmerin mit einem Instagram-Post war, die den Fall öffentlich machte, nicht etwa eine Strafverfolgungsbehörde.

Versagen mit Ansage – und ohne Konsequenz?

Der Fall legt erneut offen, wie unzureichend das Zusammenspiel von Justiz, internationalen Behörden und öffentlicher Sicherheit in besonders sensiblen Fällen funktioniert. Ein verurteilter Kinderschänder taucht nach dem Urteil unter, reist ins Ausland, baut sich dort ein Leben auf – und niemand scheint ihn aufzuhalten. Dass es am Ende eine Fernsehsendung und eine aufmerksame Zuschauerin braucht, um den Mann zu stellen, ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht der Justiz, sondern auch ein fatales Signal an alle, die Gerechtigkeit von diesem Staat erwarten. Wer Verantwortung trägt für das jahrelange Versagen, bleibt wie so oft im Dunkeln. Weder Justizministerium noch Innenbehörden zeigen sich selbstkritisch – dabei wäre das genau jetzt notwendig. Denn wenn ein verurteilter Täter in einem Land wie Dubai Schutz vor seiner Strafe findet, obwohl ein internationaler Haftbefehl besteht, dann stimmt etwas grundlegend nicht im System. Was bleibt, ist ein fahler Nachgeschmack – und die Frage, wie viele Täter ungestört weiterleben, während ihre Opfer mit den Folgen allein gelassen werden.