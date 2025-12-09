JD VANCE RECHNET AB – „EUROPA HAT DEN MUT VERLOREN!“

Wieder macht US-Vizepräsident JD Vance das, wofür ihn viele lieben – und andere fürchten: Er spricht Klartext! In einer Rede zum Zustand Europas zieht der amerikanische Shootingstar der Politik eine vernichtende Bilanz. Weihnachtsmärkte würden zu Tatorten, Familien auf Festivals niedergemäht, Polizei und Bürger lebten in Angst vor der eigenen Innenstadt. Vance fragt: „Wo sind eure Führer? Warum schützt niemand die Menschen?“

Der Republikaner nimmt kein Blatt vor den Mund. Statt Grenzen zu sichern und die öffentliche Ordnung zu verteidigen, sorge die europäische Elite laut Vance lieber dafür, dass unbequeme Stimmen verstummen. Kritiker würden diffamiert, Andersdenkende mundtot gemacht – während die Probleme auf den Straßen immer größer werden. Seine Botschaft: Das Schweigen der Mächtigen bedrohe Europas Freiheit mehr als jede äußere Gefahr.

Mit solcher Klarheit schockt und begeistert Vance zugleich. Unterstützer feiern ihn als unerschrockenen Mahner, Gegner werfen ihm Populismus und Vereinfachung vor. Doch eines ist sicher: Seine Worte treffen einen Nerv in einer Zeit, in der viele Bürger den Glauben an politische Lösungen verlieren. JD Vance sagt, was sich kaum einer traut – und das sorgt auch diesseits des Atlantiks für mächtig Wirbel.