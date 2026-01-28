JOB-FALLE STATT FREIHEIT! REGIERUNG SPIELT MIT UNSERER ZEIT

Berlin plant die große Flexi-Revolution – und verkauft sie als Fortschritt. Doch was als neue Freiheit angepriesen wird, riecht für viele Beschäftigte nach einer gefährlichen Mogelpackung. Hinter wohlklingenden Worten von Vereinbarkeit und Selbstbestimmung verbirgt sich ein massiver Eingriff in den Schutz der Arbeitnehmer. Künftig soll nicht mehr der einzelne Arbeitstag zählen, sondern die Woche als Ganzes. Kritiker schlagen Alarm: Damit droht das Ende klarer Grenzen zwischen Arbeit und Erholung. Was heute noch als Ausnahme gilt, könnte morgen zum Alltag werden – mit langen Schichten, verschobenen Pausen und wachsendem Druck auf alle, die sich nicht wehren können oder wollen.

Besonders brisant ist, dass diese neue Logik nicht nur einzelne Branchen betrifft, sondern flächendeckend greifen soll. Was für Hotels und Gastronomie als Entlastung verkauft wird, könnte in Wahrheit zum Einfallstor für Mehrarbeit ohne echte Mitsprache werden. Gewerkschaften warnen vor einer schleichenden Aushöhlung des Arbeitsschutzes. Wenn Betriebe ihre Wochenplanung ausreizen, bleiben Familie, Gesundheit und Freizeit schnell auf der Strecke. Die angebliche Flexibilität droht zur Einbahnstraße zu werden – zugunsten der Unternehmen, zulasten der Beschäftigten. Wer Nein sagt, riskiert Ärger. Wer mitmacht, zahlt mit Erschöpfung.

Als Zuckerbrot verspricht die Regierung steuerliche Vorteile und weniger Bürokratie. Doch viele Arbeitnehmer trauen diesen Versprechen nicht mehr. Zu oft wurden Entlastungen angekündigt, die im Alltag nie ankamen. Statt echter Wertschätzung droht ein System, in dem Mehrarbeit normalisiert und Urlaub zur knappen Ware wird. Der große Aufschwung für die Tourismuswirtschaft mag in Hochglanzpapieren gut aussehen – für Millionen Beschäftigte fühlt sich diese Strategie jedoch an wie ein Angriff auf hart erkämpfte Rechte. Was als moderne Reform gefeiert wird, könnte sich schon bald als bitterer Rückschritt entpuppen.

