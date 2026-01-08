JOB-SCHOCK ZUM JAHRESENDE! IMMER MEHR DEUTSCHE OHNE ARBEIT

Kurz vor dem Jahreswechsel kommt die bittere Wahrheit ans Licht: Der Arbeitsmarkt schwächelt spürbar. Immer mehr Menschen stehen ohne Job da, die Stimmung kippt. Die Bundesagentur für Arbeit meldet einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit, der sich quer durch viele Branchen zieht. Wirtschaftlicher Rückenwind fehlt, Aufträge bleiben aus, Neueinstellungen werden verschoben. Viele Betriebe halten sich zurück, Unsicherheit bestimmt den Alltag der Beschäftigten und der Jobsuchenden.

Besonders zum Jahresende zeigt sich das bekannte Muster, doch diesmal fällt es härter aus. Firmen stellen weniger Personal ein, saisonale Tätigkeiten brechen weg, draußen ruht vielerorts die Arbeit. Auf Baustellen, in der Landwirtschaft und bei Dienstleistern wird abgebaut statt aufgebaut. Die Arbeitslosigkeit steigt auf ein Niveau, das seit vielen Jahren nicht mehr erreicht wurde. Für viele Familien bedeutet das Existenzangst, für die Politik wächst der Druck.

Trotz der düsteren Bilanz gibt es einen vorsichtigen Hoffnungsschimmer. Die Chefin der Arbeitsagentur spricht von einer möglichen Talsohle. Der Arbeitsmarkt habe sich zwar spürbar verschlechtert, doch die stärksten Rückschläge könnten hinter uns liegen. Ob daraus wirklich eine Trendwende wird, hängt nun von der wirtschaftlichen Erholung ab. Für Millionen Menschen bleibt die bange Frage: Kommt der Aufschwung rechtzeitig oder wird der Job-Schock zum Dauerzustand?