Endlich! Was viele Bürger kaum noch zu hoffen wagten, ist nun Realität: Der umstrittene Kinderbuchautor, der sich jahrelang im Deutschen Bundestag festgesetzt hatte, verlässt die große politische Bühne. Nach unzähligen Fehltritten, leer gebliebenen Versprechungen und einer Bilanz, die Kritiker als „Chronik des Scheiterns“ bezeichnen, ist Schluss.

Für viele Menschen im Land ist dieser Rücktritt ein Befreiungsschlag. Zu oft galt er als Symbol für Schönfärberei, Polit-Sprech und Selbstinszenierung statt echter Problemlösungen. Während seine Bücher noch in Kinderzimmern landeten, blieben seine politischen Ideen ohne Wirkung – teure Projekte, die versandeten, Entscheidungen, die nie umgesetzt wurden, und ein ständiger Rückzug in Phrasen, wenn es ernst wurde.

In sozialen Netzwerken überbieten sich Kommentatoren mit Jubelrufen. Worte wie „endlich frei“ und „Zeit wurde es“ dominieren die Kommentarspalten. Selbst in den eigenen Parteireihen atmet man hörbar auf. Offiziell spricht er von „persönlichen Gründen“ und dem Wunsch, wieder „mehr Zeit fürs Schreiben“ zu haben. Doch Beobachter sind sich sicher: Der Druck war zu groß, der Rückhalt zu schwach, die Bilanz zu verheerend.

Damit endet eine politische Karriere, die einst voller Hoffnungen begann, aber von vielen nur noch als Albtraum erlebt wurde. Deutschland jubelt – ein weiteres Kapitel politischen Stillstands ist Geschichte.