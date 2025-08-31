+++ JUSTIZ AM LIMIT! +++5,5 MILLIONEN NEUE FÄLLE – RICHTERBUND WARNT VOR KOLLAPS DER GERICHTE!

Es ist ein stiller Notstand, der nun mit voller Wucht ans Licht kommt: Deutschlands Justiz ächzt unter einer nie dagewesenen Klagewelle – 5,5 Millionen neue Fälle allein im vergangenen Jahr! Jetzt schlägt der Deutsche Richterbund Alarm und fordert von der Politik sofortiges Handeln, bevor das gesamte Rechtssystem kollabiert.

„Die Situation ist dramatisch – wir laufen sehenden Auges in die nächste Justizkrise!“, so der Vorsitzende des Richterbunds. Immer mehr Verfahren stapeln sich auf den Schreibtischen unterbesetzter Staatsanwaltschaften und überlasteter Gerichte. Viele Richter arbeiten bereits am Limit, Prozesse verzögern sich um Monate, teils Jahre – Recht wird zur Geduldsprobe!

Ob Strafrecht, Asylverfahren, Wirtschaftskriminalität oder Familienrecht – in allen Bereichen herrscht akuter Personalmangel. Vor allem bei Staatsanwaltschaften fehlen laut Bericht hunderte Vollzeitstellen, die seit Jahren nicht nachbesetzt wurden.

„Wir sind mit hochkomplexen Fällen konfrontiert – und gleichzeitig mit der Realität leerer Büros!“, klagt ein Staatsanwalt aus Hessen.

Die Politik, so der Vorwurf, habe über Jahre hinweg auf Sparkurs gesetzt und den Rechtsstaat ausgehöhlt. Jetzt rächt sich die Sparpolitik mit einem gefährlichen Rückstau, der Täter ungestraft lässt, Opfer zermürbt und das Vertrauen in die Gerechtigkeit massiv beschädigt.

Der Richterbund fordert einen dringenden Einstellungsoffensive, bessere Bezahlung und moderne Arbeitsbedingungen – sonst drohe ein Exodus aus dem Justizdienst.

Fazit: 5,5 Millionen neue Fälle, leere Stühle im Gerichtssaal, überlastete Richter und verzweifelte Staatsanwälte –

der Rechtsstaat steht auf der Kippe, und die Politik schaut noch immer zu.

Wie lange noch, bis Gerechtigkeit nur noch auf dem Papier existiert?