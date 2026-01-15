JUSTIZ-CHAOS IN SACHSEN-ANHALT!FORMFEHLER LEGEN STAAT LAHM

Sachsen-Anhalt stolpert über seine eigene Bürokratie und zahlt einen hohen Preis. Schwerwiegende Formfehler haben dazu geführt, dass zentrale Spitzenposten in der Justiz nicht besetzt werden können. Gerichte stoppten gleich mehrere Auswahlentscheidungen mit enormer Tragweite. Staatsanwaltschaften und ein wichtiges Landgericht stehen ohne Führung da. In der Justiz wächst die Sorge, dass der Rechtsstaat dadurch ins Wanken gerät. Der Richterbund schlägt Alarm und warnt vor spürbaren Folgen für die Strafverfolgung und das Vertrauen der Bürger.

Besonders brisant: Ein Landgericht arbeitet seit langer Zeit ohne Präsidenten, ein Ende des Schwebezustands ist nicht in Sicht. Auch die Staatsanwaltschaften in Halle und Dessau-Roßlau sind führungslos. Aus dem Justizministerium kommen nur ausweichende Antworten, Entscheidungen seien derzeit nicht absehbar. Während Täter auf Verfahren warten und Akten liegen bleiben, wirkt die Spitze der Justiz wie gelähmt. Verantwortung scheint sich in Zuständigkeiten und Floskeln aufzulösen.

Auslöser des Desasters ist immer derselbe Fehler. Das Land traf Auswahlentscheidungen, die von unterlegenen Bewerbern angefochten wurden. Die Gerichte erklärten die zugrunde liegenden Beurteilungen für rechtswidrig und kippten die Verfahren. Zwar versucht das Ministerium, den Schaden kleinzureden und von Einzelfällen zu sprechen. Doch die Realität bleibt hart: Wichtige Behörden sind ohne Leitung, das System blockiert sich selbst und die Justiz zahlt den Preis für eigenes Versagen.