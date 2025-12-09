JUSTIZ-EKLAT IN DRESDEN! WITWE ANGEKLAGT – RICHTER UNTER BESCHUSS!

Dresden bebt! Im spektakulärsten Mordprozess Sachsens fliegen längst nicht nur juristische Fetzen. Im Gerichtssaal, wo sich Top-Anwälte und Richter täglich ein hitziges Duell liefern, herrscht Ausnahmezustand – volle Zuschauerreihen, Zwischenrufe, Drohgebärden. Jetzt der nächste Knall: Gegen den Vorsitzenden Richter und einen Verteidiger der mutmaßlichen Mörderin laufen plötzlich Strafanzeigen. Ein bisher einmaliger Vorgang, der das Verfahren in Gefahr bringen könnte!

Hintergrund ist der Tod des millionenschweren Insolvenz-Anwalts Peter B., der im vergangenen Herbst beim Joggen ums Leben kam. Zunächst sah alles nach einem tragischen Unfall aus – bis Ermittler eine grausame Spur fanden. Laut Staatsanwaltschaft soll seine Ehefrau Ramona B. die tödliche Fahrt geplant und selbst am Steuer gesessen haben. Ihr Motiv: Geldgier. Helfer bei dem Mordkomplott soll ausgerechnet der Hausmeister der Familie gewesen sein, der das Fluchtauto organisiert haben soll.

Seit Prozessbeginn kocht die Stimmung. Die Witwe, selbst im Gefängnis angeklagt, kämpft um ihr Vermögen und ihre Freiheit. Zeugenberichte, verschwundene Akten und laute Wortgefechte lassen den Gerichtssaal zur Bühne eines Justizdramas werden, das ganz Dresden fesselt. Jetzt droht der Skandal, der das Verfahren endgültig aus der Bahn werfen könnte – ein Nervenspiel um Macht, Moral und Millionen.