JUSTIZ-PAUKENSCHLAG IM „BAYERISCHEN GUANTANAMO“ LOHR AM MAIN! VERGEWALTIGER NACH 6 WOCHEN FREI – THOMAS KREBS SEIT 7 JAHREN IN DER PSYCHIATRIE! WIE LANGE SOLL DIESER JUSTIZ-WAHNSINN NOCH WEITERGEHEN?

Lohr am Main/München – BAYERN, WAS IST NUR MIT DEINER JUSTIZ LOS? EIN VERGLEICH, DER FASSUNGSLOS MACHT UND BRISANTE FRAGEN NACH GERECHTIGKEIT, VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT UND STAATLICHER VERANTWORTUNG AUFWIRFT! Während in München ein Mann, der inzwischen wegen der Vergewaltigung einer Minderjährigen rechtskräftig oder jedenfalls erstinstanzlich verurteilt wurde, nach gerade einmal rund sechs Wochen Untersuchungshaft zunächst wieder auf freien Fuß kam und anschließend erneut unter Vergewaltigungsverdacht geriet, kämpft der Psychiatriepatient Thomas Krebs im Bezirkskrankenhaus Lohr am Main seit annähernd sieben Jahren um seine Freiheit! Zwei völlig unterschiedliche Verfahren, zwei verschiedene rechtliche Ausgangslagen – und trotzdem ein Kontrast, der bei Unterstützern von Krebs für wachsende Empörung sorgt! Der Münchner Fall erschüttert die Öffentlichkeit: Ein damals sechsundzwanzigjähriger Mann wurde Ende Februar 2025 wegen des Verdachts einer Vergewaltigung festgenommen. Nach lediglich vierzig Tagen Untersuchungshaft beantragte die Staatsanwaltschaft am 8. April 2025 die Aussetzung seines Haftbefehls. Die Begründung der Ermittlungsbehörde: Das mutmaßliche minderjährige Opfer stand auf absehbare Zeit nicht für eine Vernehmung zur Verfügung, wodurch der Abschluss der Ermittlungen nicht ausreichend vorhersehbar gewesen sei. Eine Fortsetzung der Untersuchungshaft wurde deshalb als nicht mehr verhältnismäßig bewertet. Doch wenige Monate später, im Juli 2025, soll derselbe Mann gemeinsam mit zwei weiteren Beschuldigten eine neunundzwanzigjährige Frau an einer Münchner Isarbrücke vergewaltigt haben. Ob sich dieser weitere schwere Tatvorwurf bestätigt, muss das zuständige Gericht entscheiden. Wegen der ersten Tat wurde der Mann inzwischen vom Amtsgericht München zu zwei Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt; seit November 2025 befindet er sich nach Medienberichten wieder in Haft. Der zweite Prozess läuft vor dem Landgericht München I, weitere Verhandlungstermine sind bis zum 8. Dezember 2026 vorgesehen. Die erschreckende Frage lautet: Wie konnte es zu einer Situation kommen, in der ein wegen eines schweren Sexualdelikts Beschuldigter zunächst freikam und anschließend eine weitere Frau mutmaßlich Opfer einer Gewalttat wurde? Während dieser Fall eine Debatte über Opferschutz, Ermittlungsdauer und die Grenzen der Untersuchungshaft auslöst, richtet sich der Blick auf einen anderen Menschen im bayerischen Justizsystem: Thomas Krebs, der seit annähernd sieben Jahren im Bezirkskrankenhaus Lohr am Main untergebracht ist. Nach seiner eigenen Darstellung hat es während dieser gesamten Zeit weder einen erneuten Suchtmittelkonsum noch schwerwiegende negative Verhaltensvorfälle gegeben. Er erklärt, seit rund sieben Jahren vollständig ohne Suchtmittel auszukommen und seit etwa fünfeinhalb Jahren keine entsprechenden Medikamente mehr zu benötigen. Diese Angaben sind ohne vollständige Einsicht in die medizinischen Unterlagen nicht unabhängig bestätigt. Für seine Unterstützer steht dennoch eine zentrale Frage im Raum: Wenn ein Mensch über einen derart langen Zeitraum nach eigener Darstellung stabil lebt, keine Suchtmittel konsumiert und seine Entwicklung positiv beschreibt, weshalb soll er dann weiterhin in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung bleiben? Ist seine gegenwärtige Gefährlichkeit tatsächlich noch so erheblich, dass ihm seine persönliche Freiheit weiterhin entzogen werden muss? Oder besteht die Gefahr, dass sich eine einst angeordnete Maßnahme immer weiter fortsetzt, ohne dass ausreichend berücksichtigt wird, wie sich der betroffene Mensch im Laufe der Jahre verändert hat? Der Fall Thomas Krebs wird damit für seine Unterstützer zunehmend zum Symbol einer Grundsatzfrage: Wie viel Freiheit darf der Staat einem Menschen nehmen, und wie überzeugend muss er nach vielen Jahren begründen, dass diese einschneidende Maßnahme weiterhin erforderlich ist?

DER NÄCHSTE HAMMER: STAATSANWALTSCHAFT WILL FORTDAUER DER UNTERBRINGUNG – TROTZ DER VON KREBS GESCHILDERTEN JAHRELANGEN STABILITÄT! Besonders brisant ist die neueste Entwicklung im Fall Thomas Krebs. Nach Angaben des Betroffenen und bisherigen Veröffentlichungen hat die Staatsanwaltschaft die Fortdauer seiner Unterbringung im Bezirkskrankenhaus Lohr am Main beantragt. Damit steht für Krebs erneut eine Entscheidung über seine Zukunft, seine persönliche Freiheit und seine Rückkehr in ein selbstbestimmtes Leben bevor. Für den 30. November 2026 ist nach seinen Angaben eine wichtige gerichtliche Anhörung vorgesehen. Für seine Unterstützer ist dieser Antrag ein weiterer Tiefschlag, denn sie sehen angesichts der von Krebs beschriebenen Entwicklung keinen nachvollziehbaren Grund dafür, dass die Unterbringung unverändert fortgesetzt werden müsste. Seit annähernd sieben Jahren soll er ohne jeglichen erneuten Suchtmittelkonsum leben. Seit rund fünfeinhalb Jahren benötigt er nach eigener Darstellung keine entsprechende medikamentöse Behandlung mehr. Darüber hinaus berichtet er, dass es in der gesamten Zeit keinen schwerwiegenden Vorfall gegeben habe, der eine weitere Freiheitsentziehung aus seiner Sicht rechtfertigen würde. Seine Unterstützer fragen deshalb: Welche konkreten Tatsachen liegen der aktuellen Gefährlichkeitsprognose zugrunde? Welche medizinischen Feststellungen sollen eine weitere Unterbringung erforderlich machen? Wie werden seine persönliche Entwicklung, sein Verhalten, der langjährige Verzicht auf Suchtmittel und die von ihm geschilderte Medikamentenfreiheit berücksichtigt? Und welche weniger einschneidenden Maßnahmen könnten stattdessen infrage kommen? Dabei ist entscheidend, dass eine Unterbringung nach Paragraf 63 des Strafgesetzbuches keine gewöhnliche Freiheitsstrafe ist, sondern eine gerichtlich angeordnete Maßregel, die unter bestimmten Voraussetzungen dem Schutz der Allgemeinheit und der Behandlung des Betroffenen dient. Anders als bei einer zeitlich begrenzten Freiheitsstrafe hängt ihre Fortdauer unter anderem von der aktuellen Gefährlichkeitsprognose ab. Gerade deshalb muss mit zunehmender Dauer besonders streng geprüft werden, ob sie noch verhältnismäßig ist. Nach Paragraf 67d Absatz 6 des Strafgesetzbuches ist eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach sechs Jahren in der Regel nicht mehr verhältnismäßig, sofern nicht weiterhin die gesetzlich beschriebene Gefahr erheblicher rechtswidriger Taten besteht, durch die Menschen schwer körperlich oder seelisch geschädigt werden könnten. Eine automatische Entlassung nach sechs Jahren schreibt das Gesetz allerdings nicht vor. Auch die Tatsache, dass ein Patient keine Medikamente einnimmt oder während einer Unterbringung nicht negativ auffällt, beweist für sich genommen noch nicht, dass außerhalb der Einrichtung keine erhebliche Gefahr mehr besteht. Genau diese Frage muss jedoch auf der Grundlage aktueller, belastbarer Feststellungen und unter Berücksichtigung der individuellen Entwicklung beantwortet werden. Für Thomas Krebs geht es dabei längst nicht mehr nur um juristische Paragraphen, Stellungnahmen und Gutachten. Es geht um verlorene Lebensjahre, familiäre Beziehungen, persönliche Würde und die Hoffnung auf ein Leben außerhalb der Klinik. Der Betroffene hat in der Vergangenheit auch schwere Vorwürfe im Zusammenhang mit seiner Behandlung erhoben. Dabei geht es unter anderem um eine nach seinen Angaben fünftägige Fixierung, Isolierungsmaßnahmen, zwangsweise Medikamentengaben, Einschränkungen von Besuchsmöglichkeiten und Auseinandersetzungen über die Herausgabe vollständiger Behandlungsunterlagen. Krebs hat diese Vorgänge wiederholt kritisiert und gerichtliche Überprüfungen verlangt. Die Rechtmäßigkeit der einzelnen Maßnahmen und der Stand der jeweiligen Verfahren müssen dabei gesondert beurteilt werden. In früheren Veröffentlichungen wurde außerdem über zahlreiche gerichtliche Entscheidungen zu seinen Beschwerden berichtet. Nach seiner Darstellung hat er inzwischen achtzehn gerichtliche Entscheidungen im Zusammenhang mit beanstandeten Klinikmaßnahmen erhalten. Welche Maßnahmen dadurch im Einzelnen rechtswidrig festgestellt wurden, bedarf einer Prüfung der jeweiligen Beschlüsse. Fest steht jedoch: Eine derart lange Unterbringung und der Umfang der erhobenen Vorwürfe verlangen eine sorgfältige, transparente und nachvollziehbare rechtliche Überprüfung. Für den Betroffenen und sein persönliches Umfeld wäre es von erheblicher Bedeutung zu erfahren, auf welche aktuellen Tatsachen die Staatsanwaltschaft ihren Antrag stützt und weshalb nach nahezu sieben Jahren weiterhin von einer Notwendigkeit der Unterbringung ausgegangen wird. Das Gericht muss unabhängig entscheiden und sowohl das Freiheitsrecht von Thomas Krebs als auch etwaige berechtigte Sicherheitsinteressen berücksichtigen. Doch eines ist ebenso klar: Mit jedem weiteren Jahr wächst die Bedeutung seines Grundrechts auf Freiheit, und mit jeder weiteren Entscheidung steigen die Anforderungen an eine überzeugende Begründung.

„WILL BAYERN THOMAS KREBS VERARSCHEN?“ – UNTERSTÜTZER STELLEN EINE PROVOKANTE FRAGE UND FORDERN ENDLICH KLARHEIT! Was im Fall Thomas Krebs besonders nachdenklich macht, ist nicht allein die Länge seiner bisherigen Unterbringung, sondern die grundsätzliche Frage, wie das bayerische Justiz- und Maßregelvollzugssystem mit Menschen umgeht, die über viele Jahre hinweg ihre persönliche Entwicklung dokumentieren und auf eine Entlassung hoffen. Nach Darstellung seines Unterstützerkreises wächst die Empörung über den Fortdauerantrag. Immer häufiger werde die zugespitzte Frage gestellt: „Will Bayern Thomas Krebs verarschen?“ Eine drastische, bewusst provokante Formulierung, die nicht als erwiesener Vorwurf gegen einzelne Verantwortliche verstanden werden darf, sondern die Frustration der Unterstützer zum Ausdruck bringt. Sie fragen, weshalb ein Mensch nach fast sieben Jahren Unterbringung immer noch um eine konkrete Perspektive auf ein Leben in Freiheit kämpfen müsse, wenn er nach eigener Darstellung über den gesamten Zeitraum ohne Suchtmittel ausgekommen sei, seit fünfeinhalb Jahren keine entsprechenden Medikamente mehr benötige und keine schwerwiegenden negativen Verhaltensvorfälle bekannt seien. Der Vergleich mit dem Münchner Sexualstrafverfahren macht den emotionalen Konflikt besonders deutlich: Dort wurde die Untersuchungshaft eines wegen Vergewaltigung Beschuldigten nach etwa sechs Wochen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ausgesetzt, während im Fall Thomas Krebs nach annähernd sieben Jahren weiterhin über die Fortsetzung einer psychiatrischen Unterbringung gestritten wird. Dass für Untersuchungshaft und psychiatrischen Maßregelvollzug unterschiedliche gesetzliche Voraussetzungen gelten, darf bei diesem Vergleich nicht unterschlagen werden. Dennoch bleibt die Frage nach der konsequenten Anwendung rechtsstaatlicher Grundsätze berechtigt. Warum muss der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in jedem Verfahren so sorgfältig beachtet werden? Wie wird verhindert, dass langjährige Unterbringungen aufgrund unzureichend überprüfter Prognosen fortgesetzt werden? Welche Verantwortung tragen Kliniken, Sachverständige, Staatsanwaltschaften und Gerichte dafür, dass medizinische Entwicklungen und tatsächliche Fortschritte angemessen berücksichtigt werden? Und weshalb sollte eine unabhängige fachpsychiatrische Neubewertung nicht besonders wichtig sein, wenn ein Betroffener seit Jahren seine Entlassung fordert und zugleich schwere Vorwürfe gegen die Einrichtung erhebt? Thomas Krebs hat bereits rechtliche Schritte unternommen, um frühere Maßnahmen überprüfen zu lassen, vollständige Unterlagen beizuziehen und eine unabhängige Begutachtung zu erreichen. Für ihn steht dabei auch sein Familienleben auf dem Spiel. Nach eigenen Schilderungen beschäftigt insbesondere seine Mutter die Frage, wann ihr Sohn endlich dauerhaft nach Hause kommen könne. Gerade diese persönliche Dimension verdeutlicht, dass es bei einer psychiatrischen Unterbringung nicht um einen abstrakten Verwaltungsvorgang geht, sondern um einen tiefgreifenden Eingriff in das Leben eines Menschen und seiner Angehörigen. Die Öffentlichkeit hat ein berechtigtes Interesse daran, dass derartige Entscheidungen rechtsstaatlich überprüfbar und überzeugend begründet werden. Für den Freistaat Bayern und seine zuständigen Institutionen stellt sich deshalb die Frage, ob bestehende Kontrollmechanismen, gerichtliche Prüfungsverfahren und Möglichkeiten unabhängiger Begutachtung im konkreten Fall ausreichend genutzt werden. Der Fortdauerantrag allein beweist weder ein Fehlverhalten der Staatsanwaltschaft noch eine rechtswidrige Unterbringung. Ebenso wenig dürfen die von Krebs geschilderten Fortschritte jedoch ohne eine ernsthafte, aktuelle und individuelle Prüfung beiseitegeschoben werden. Nach fast sieben Jahren braucht es nachvollziehbare Antworten statt gegenseitiger Schuldzuweisungen, belastbare medizinische Erkenntnisse statt bloßer Vermutungen und eine klare gerichtliche Entscheidung auf Grundlage des geltenden Rechts. Für den 30. November 2026 richtet sich der Blick deshalb gespannt auf die angekündigte Anhörung. Wird das Gericht eine weiterhin bestehende erhebliche Gefährlichkeit feststellen können? Werden die langjährige Entwicklung, die Medikamentenfreiheit nach eigener Darstellung, der Verzicht auf Suchtmittel sowie die bisherigen Verhaltensbeobachtungen angemessen gewürdigt? Oder eröffnet sich für Thomas Krebs endlich eine konkrete Perspektive auf die Beendigung seiner Unterbringung? DER FALL THOMAS KREBS WIRD ZUM PRÜFSTEIN FÜR DEN BAYERISCHEN RECHTSSTAAT! DENN WER EINEM MENSCHEN ÜBER VIELE JAHRE DIE FREIHEIT ENTZIEHT, MUSS DIE NOTWENDIGKEIT DIESER MASSNAHME IMMER WIEDER ÜBERZEUGEND BEGRÜNDEN KÖNNEN. DIE ENTSCHEIDENDE FRAGE LAUTET DESHALB NICHT, OB THOMAS KREBS SEINE FREIHEIT VERDIENT HAT – SONDERN OB DIE GESETZLICHEN VORAUSSETZUNGEN FÜR SEINE WEITERE UNTERBRINGUNG TATSÄCHLICH NOCH VORLIEGEN!

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