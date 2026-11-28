Karlsruhe / Bamberg / Lohr am Main – Im Fall des im Bezirkskrankenhaus Lohr am Main untergebrachten Thomas Krebs bahnt sich die nächste juristische Auseinandersetzung an. Nun soll sich sogar das Bundesverfassungsgericht mit dem umstrittenen Vorgehen der Justiz beschäftigen. Im Mittelpunkt stehen ein Vorfall an einer Tür, eine bislang offenbar nicht vernommene Zeugin und die Frage nach der Gewährleistung elementarer Grundrechte.

Der Konflikt zwischen Thomas Krebs und den zuständigen Justizbehörden erreicht möglicherweise eine neue Eskalationsstufe. In einer auf den 30. November 2026 datierten Vorlage für eine Verfassungsbeschwerde wendet sich Krebs gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Bamberg vom 19. November 2026 mit dem Aktenzeichen 1 Ws 401/26 e. Der Beschwerdeführer sieht sich in seinen verfassungsmäßig garantierten Grundrechten verletzt und will die Aufhebung der Entscheidung sowie die Zurückverweisung an das Oberlandesgericht Bamberg erreichen. Konkret beruft er sich auf Artikel 103 Absatz 1, Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 sowie Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes. Ausgangspunkt der juristischen Auseinandersetzung ist ein Strafantrag gegen den externen psychiatrischen Sachverständigen wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung gemäß § 239 StGB sowie weiterer möglicher Delikte, darunter Körperverletzung, Nötigung und Hausfriedensbruch. Nach der Darstellung von Krebs soll sich der Gutachter bei einem Vorfall in einen Türbereich gestellt, den Türgriff festgehalten und eine anwesende Pflegerin weggeschubst haben. Krebs behauptet, er habe den betreffenden Raum erst verlassen können, nachdem er sein Telefon herausgegeben habe. Besonders brisant erscheint aus seiner Sicht der Umstand, dass die unmittelbar anwesende Pflegerin bereits im Strafantrag namentlich als Zeugin benannt worden sein soll, nach seinen Angaben jedoch weder von der Staatsanwaltschaft noch im anschließenden Klageerzwingungsverfahren vernommen wurde. Die Staatsanwaltschaft stellte das Ermittlungsverfahren ein, das Oberlandesgericht Bamberg verwarf den anschließenden Klageerzwingungsantrag laut Beschwerdevorlage vollständig als unzulässig. Krebs zufolge wurde das Geschehen in der gerichtlichen Entscheidung lediglich als kurzfristige Blockierung beziehungsweise Verzögerung bewertet. Doch genau hier setzt seine Kritik an: Wie lässt sich die Dauer einer möglichen Einschränkung der Bewegungsfreiheit rechtlich beurteilen, wenn nach seiner Darstellung weder die tatsächliche Dauer festgestellt noch die unmittelbar anwesende Zeugin befragt wurde? Für Krebs ist diese Frage von zentraler Bedeutung. Er möchte nicht hinnehmen, dass der von ihm geschilderte Vorfall ohne die aus seiner Sicht erforderliche Sachverhaltsaufklärung abschließend bewertet wird. Ob sich das Geschehen tatsächlich in der von Krebs beschriebenen Weise ereignet hat, ist bislang nicht unabhängig bestätigt.

Im Mittelpunkt der geplanten Verfassungsbeschwerde steht jedoch nicht allein der umstrittene Türvorfall, sondern vielmehr die grundsätzliche Frage, welche Anforderungen an gerichtliche Entscheidungen im Klageerzwingungsverfahren zu stellen sind. Thomas Krebs beruft sich auf das verfassungsrechtlich garantierte rechtliche Gehör und argumentiert, dass sein wesentliches Vorbringen zwar erwähnt, aber aus seiner Sicht nicht ausreichend berücksichtigt worden sei. Insbesondere beanstandet er die unterbliebene Vernehmung der Pflegerin, deren Aussage nach seiner Auffassung entscheidende Erkenntnisse über den tatsächlichen Geschehensablauf hätte liefern können. Auch die rechtliche Einordnung der angezeigten Straftatbestände spielt eine zentrale Rolle. Während bestimmte Formen der Körperverletzung, der Nötigung und des Hausfriedensbruchs gemäß § 374 Absatz 1 Nummern 1, 4 und 5 StPO im Wege der Privatklage verfolgt werden können, gehört die Freiheitsberaubung gemäß § 239 StGB nicht zu den dort aufgeführten Privatklagedelikten. Ein Klageerzwingungsverfahren gemäß § 172 StPO ist deshalb bei einem entsprechenden Tatverdacht grundsätzlich möglich, sofern die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Nach § 172 Absatz 2 Satz 3 StPO ist ein solcher Antrag unter anderem dann ausgeschlossen, wenn ausschließlich privatklagefähige Straftaten Gegenstand des Verfahrens sind. Genau an diesem juristischen Punkt setzt Krebs an: Seiner Argumentation zufolge handelt es sich um einen einheitlichen Lebenssachverhalt, bei dem dieselbe Handlung möglicherweise auch den Tatbestand einer Freiheitsberaubung erfüllen könnte. Deshalb hätte seiner Ansicht nach geprüft werden müssen, ob die Einstellung des Ermittlungsverfahrens tatsächlich gerechtfertigt war. Krebs wirft dem Oberlandesgericht in seiner Beschwerdevorlage vor, die Prüfung der Zulässigkeit mit der Prüfung der Begründetheit vermischt zu haben. Er sieht darin eine mögliche Verletzung seines Anspruchs auf effektiven Rechtsschutz sowie des verfassungsrechtlichen Willkürverbots. Allerdings begründet allein die unterbliebene Vernehmung einer benannten Zeugin noch nicht automatisch einen Grundrechtsverstoß. Ebenso besteht nicht in jedem Fall ein Anspruch auf strafrechtliche Verfolgung eines Dritten. Ob das Oberlandesgericht die gesetzlichen Anforderungen verkannt oder entscheidungserhebliches Vorbringen tatsächlich übergangen hat, bedarf einer Prüfung anhand der vollständigen Verfahrensakten. Gerade deshalb stellt sich die Frage, ob eine weitergehende Aufklärung des Geschehens erforderlich gewesen wäre und ob die gerichtliche Begründung den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt.

Zusätzliche Brisanz erhält die geplante Verfassungsbeschwerde durch die für den 30. November 2026 vorgesehene gerichtliche Anhörung im Zusammenhang mit der weiteren Unterbringung von Thomas Krebs im Maßregelvollzug. Nach seinen Angaben ist genau dieser externe Gutachter auch in diesem Verfahren als Sachverständiger tätig. Damit erhält der bislang umstrittene Türvorfall aus Sicht des Beschwerdeführers eine Bedeutung, die weit über das eingestellte Ermittlungsverfahren hinausreicht. Schließlich können psychiatrische Sachverständigengutachten bei gerichtlichen Entscheidungen über die Fortdauer einer Unterbringung erhebliches Gewicht besitzen und damit mittelbar die persönliche Freiheit eines Menschen beeinflussen. Umso wichtiger sind nachvollziehbare Tatsachengrundlagen, fachliche Unabhängigkeit und die sorgfältige Prüfung möglicher Einwände gegen einen Sachverständigen. Krebs vertritt in seiner Beschwerdevorlage die Auffassung, dass der reguläre Rechtsweg ausgeschöpft sei, und bittet das Bundesverfassungsgericht um Annahme seiner Beschwerde. Dennoch wirft der Fall wichtige Fragen über die Transparenz gerichtlicher Entscheidungsprozesse, die Bedeutung von Zeugenaussagen und die Gewährleistung rechtsstaatlicher Verfahrensgrundsätze im Umfeld des Maßregelvollzugs auf. Gerade dort, wo es um weitreichende Eingriffe in die persönliche Freiheit geht, müssen Entscheidungen besonders sorgfältig begründet und rechtlich überprüfbar sein. Die Justiz muss sich auch kritischen Fragen stellen dürfen, ohne dass damit bereits eine Rechtsverletzung oder ein strafbares Verhalten unterstellt wird. Eines steht jedoch fest: Thomas Krebs will die Entscheidung des Oberlandesgerichts Bamberg nicht widerspruchslos hinnehmen und strebt eine erneute gerichtliche Überprüfung an.

Quellen:

Quelle: Thomas Krebs – vorgelegter Entwurf der Verfassungsbeschwerde vom 30.11.2026 gegen den Beschluss des OLG Bamberg, Az. 1 Ws 401/26 e (nicht öffentlich verlinkt).

Quelle: Bundesministerium der Justiz – Strafprozessordnung und Klageerzwingungsverfahren

Quelle: Bundesverfassungsgericht – Voraussetzungen einer Verfassungsbeschwerde

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