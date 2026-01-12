JUSTIZ-SKANDAL BEI DEN STADTWERKEN RÜSSELSHEIM ! KASSE LEER, VERTRAUEN ZERSTÖRT

Rüsselsheim steht unter Schock! Ein Verdacht erschüttert die Stadtwerke bis ins Mark: Eine langjährige Mitarbeiterin soll über Jahre hinweg unbemerkt eine gewaltige Summe aus der Unternehmenskasse abgezweigt haben. Intern herrscht Fassungslosigkeit, draußen kocht die Wut. Wie konnte so etwas ausgerechnet bei einem kommunalen Betrieb passieren, der mit dem Geld der Bürger arbeitet? Fragen über Fragen – und jede davon brennt.

Im Zentrum des Skandals steht der Vorwurf eines raffinierten Betrugssystems, das offenbar niemand stoppen konnte. Kontrollen sollen versagt haben, Warnsignale übersehen worden sein. Während die mutmaßliche Täterin im Fokus der Ermittler steht, geraten auch Vorgesetzte und Aufsichtsstrukturen unter Druck. Kritiker sprechen von einem Systemversagen und fragen, ob Bequemlichkeit und Wegsehen den Betrug erst möglich gemacht haben.

Jetzt liegt der Fall beim Landgericht Wiesbaden. Dort wird geprüft, ob die Anklage zugelassen wird und es zu einem Prozess kommt. Für die Stadtwerke geht es um weit mehr als juristische Details: Es geht um Glaubwürdigkeit, Verantwortung und das Vertrauen der Menschen vor Ort. Klar ist schon jetzt: Dieser Justiz-Skandal wird Rüsselsheim noch lange beschäftigen.