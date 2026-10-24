JUSTIZ-SKANDAL IN BAYERN WEITET SICH AUS! THOMAS KREBS SOLL GEFESSELT ZUR GERICHTSANHÖRUNG GEBRACHT WERDEN – TROTZ MONATELANGER BEWÄHRUNG IN LOCKERUNGEN! IST DAS DIE NÄCHSTE DEMÜTIGUNG IM „BAYERISCHEN GUANTANAMO“ LOHR AM MAIN?

Lohr am Main/Würzburg – DER NÄCHSTE JUSTIZ-PAUKENSCHLAG IM FALL THOMAS KREBS! Der seit Jahren im Bezirkskrankenhaus Lohr am Main untergebrachte Psychiatriepatient Thomas Krebs sieht sich mit einer neuen Entwicklung konfrontiert, die für gewaltigen Gesprächsstoff sorgen dürfte! Während sich alles auf die mit Spannung erwartete gerichtliche Anhörung am 30. November 2026 konzentriert, bei der über die weitere Unterbringung des Patienten verhandelt werden soll, erhebt Krebs nun einen neuen, brisanten Vorwurf: Ausgerechnet zu diesem wichtigen Gerichtstermin soll er nach seinen Angaben unter Polizeibegleitung und in Fesseln vorgeführt werden! Und das, obwohl er nach eigener Darstellung bereits seit dem 13. März 2026 sämtliche ihm gewährten Lockerungen der sogenannten C-Stufen anstandslos, zuverlässig und ohne Zwischenfälle absolviert hat! Was für ein unfassbarer Widerspruch, sollte sich diese geplante Maßnahme tatsächlich bestätigen! Ein Mensch, der sich nach eigenen Angaben seit Monaten außerhalb der geschlossenen Unterbringung bewährt, soll ausgerechnet dann gefesselt werden, wenn er vor Gericht um seine Zukunft und seine Freiheit kämpft? Krebs berichtet, dass ihm am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, von einer Mitarbeiterin namens Frau Freund mitgeteilt worden sei, dass ihn die Polizei zur Anhörung am 30. November 2026 in Fesseln transportieren solle. Für den Betroffenen offenbar ein Schock! Denn nach jahrelanger Unterbringung, umstrittenen Behandlungsmaßnahmen, gerichtlichen Auseinandersetzungen und seinem fortgesetzten Kampf um Lockerungen stellt diese Ankündigung für ihn eine weitere schwer nachvollziehbare Belastung dar. Besonders brisant: Krebs betont, dass er sich in allen C-Stufen seit dem Frühjahr beanstandungsfrei und verantwortungsbewusst verhalten habe. Gerade solche Lockerungen sollen schließlich zeigen, wie zuverlässig sich ein untergebrachter Mensch außerhalb des besonders gesicherten Klinikalltags verhält. Wenn sich ein Patient dabei über Monate bewährt, drängt sich die entscheidende Frage auf: Welche konkreten Umstände sollen dann ausgerechnet bei einer Gerichtsanhörung einen gefesselten Polizeitransport erforderlich machen? Gibt es eine aktuelle, nachvollziehbare Gefahreneinschätzung? Liegen konkrete sicherheitsrelevante Erkenntnisse vor? Oder handelt es sich möglicherweise um eine routinemäßig vorgesehene Sicherungsmaßnahme, deren Notwendigkeit im Einzelfall überprüft werden müsste? Genau diese Fragen sind bislang offen. Fest steht aufgrund des vorliegenden Schreibens zunächst nur, dass Krebs nach eigener Darstellung über einen solchen Transport informiert wurde und sich dagegen zur Wehr setzt. Ob das zuständige Gericht eine entsprechende Fesselung tatsächlich bereits angeordnet hat, geht aus seinem Brief nicht hervor. Doch allein die Ankündigung wirft grundlegende Fragen nach dem Umgang mit einem Patienten auf, dessen weitere Unterbringung gerade gerichtlich überprüft werden soll. Während Thomas Krebs seit Jahren um seine Freiheit kämpft und sich nach eigenen Angaben therapeutisch positiv entwickelt hat, steht nun eine Maßnahme im Raum, die er als zutiefst erniedrigend empfindet. DROHT HIER DER NÄCHSTE JUSTIZ-SKANDAL IM BKH LOHR AM MAIN? Der Fall erhält damit unmittelbar vor der entscheidenden Anhörung eine neue Dimension. Es geht längst nicht mehr nur darum, ob die Unterbringung fortgesetzt werden soll. Es geht auch um die Frage, wie ein Mensch behandelt wird, der vor Gericht persönlich seine Interessen vertreten und seine weitere Zukunft mitbestimmen möchte. Gerade im Maßregelvollzug, in dem Freiheitseinschränkungen ohnehin zum Alltag gehören, muss bei zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen besonders sorgfältig geprüft werden, ob sie im konkreten Fall erforderlich und verhältnismäßig sind. Denn eine Fesselung ist keineswegs eine belanglose organisatorische Kleinigkeit. Sie greift erheblich in die persönliche Bewegungsfreiheit ein und kann von den Betroffenen als schwerwiegende Herabwürdigung erlebt werden. Umso größer ist die Bedeutung einer nachvollziehbaren individuellen Begründung. Für Krebs steht deshalb eine entscheidende Frage im Mittelpunkt: WARUM SOLL EIN PATIENT, DER SICH SEIT MONATEN IN LOCKERUNGEN BEWÄHRT HABEN WILL, AUSGERECHNET AUF DEM WEG ZUM GERICHT GEFESSELT WERDEN?

JETZT WEHRT SICH THOMAS KREBS MIT EINEM PERSÖNLICHEN BRIEF – UND DESSEN INHALT HAT ES IN SICH! Statt die angekündigte Maßnahme einfach hinzunehmen, wandte sich Krebs schriftlich an den von ihm angesprochenen Herrn Dr. C. und bat ausdrücklich darum, die Notwendigkeit einer polizeilichen Vorführung in Fesseln beim zuständigen Gericht überprüfen zu lassen. Bereits die ersten Zeilen seines Schreibens machen deutlich, welche Bedeutung die Angelegenheit für ihn besitzt. Er beginnt mit der Mitteilung, dass ihn Frau F. am 21. Oktober 2026 über den geplanten Transport informiert habe. Anschließend verweist er auf seine Entwicklung seit dem 13. März 2026 und formuliert seine Bitte unmissverständlich: „Da ich mich bereits seit 13.03.26 in allen C-Stufen anstandslos und zuverlässig gezeigt habe, bitte ich Sie, das Gericht anzuschreiben, ob das ‚nötig‘ ist.“ Krebs möchte demnach selbstständig zur Anhörung erscheinen und bittet darum, dass ihm diese Möglichkeit eröffnet wird. Eine Forderung, die angesichts seiner eigenen Darstellung durchaus nachvollziehbare Fragen aufwirft. Warum sollte ein Mensch, dessen Zuverlässigkeit im Rahmen therapeutischer Lockerungen nach eigener Aussage über Monate unter Beweis gestellt wurde, nicht zumindest die Möglichkeit erhalten, ohne Fesselung zum Gericht zu gelangen, sofern dem keine konkreten Sicherheitsgründe entgegenstehen? Eine weitere Passage seines Briefes verleiht dem Vorgang zusätzliche Brisanz. Krebs befürchtet nämlich nicht nur eine persönliche Demütigung, sondern möglicherweise auch schwerwiegende gesundheitliche Folgen durch die psychische Belastung. Wörtlich schreibt er: „Mich kann eine solch erniedrigende Maßnahme unnötig in Stress versetzen, was ein Risiko für einen erneuten AION bedeuten kann.“ Damit verweist der Patient auf seine Sorge vor einem erneuten gesundheitlichen Ereignis im Zusammenhang mit einer AION, einer akuten Durchblutungsstörung des Sehnervs. Ob und in welchem Umfang die angekündigte Maßnahme tatsächlich ein solches medizinisches Risiko verursachen könnte, lässt sich aus dem Schreiben allein nicht beurteilen. Die Befürchtung des Betroffenen ist jedoch eindeutig und sollte bei einer Entscheidung über die Transportbedingungen ernsthaft geprüft werden. Denn hier steht nach seiner Darstellung nicht nur die Frage der persönlichen Würde im Raum, sondern möglicherweise auch eine zusätzliche gesundheitliche Belastung. Besonders bemerkenswert ist zudem seine Einschätzung der therapeutischen Folgen: „Außerdem sehe ich darin meinen therapeutischen Erfolg völlig in Frage gestellt.“ Dieser Satz trifft den Kern des Konflikts! Auf der einen Seite stehen die von Krebs beschriebenen Fortschritte während seiner Lockerungen, sein Bemühen um Eigenverantwortung und sein Wunsch nach einer selbstbestimmteren Zukunft. Auf der anderen Seite steht die mögliche polizeiliche Vorführung in Fesseln – eine Maßnahme, die aus seiner Sicht genau diese Entwicklung infrage stellt. Welches Signal würde eine solche Behandlung an einen Menschen senden, dessen zunehmende Selbstständigkeit im therapeutischen Rahmen nach eigener Darstellung bereits erprobt wurde? Wie soll Vertrauen in den eigenen Fortschritt entstehen, wenn der Betroffene gleichzeitig das Gefühl bekommt, bei seinem wichtigsten Gerichtstermin weiterhin wie eine akute Gefahr behandelt zu werden? Die Fragen wiegen schwer. Allerdings muss dabei auch berücksichtigt werden, dass Lockerungsentscheidungen und die Sicherheitsbewertung eines konkreten Gerichtstransports unterschiedlichen Anforderungen unterliegen können. Ob solche Unterschiede im Fall Krebs tatsächlich eine Fesselung rechtfertigen, lässt sich nur anhand der konkreten Umstände beurteilen. Gerade deshalb fordert der Patient keine pauschale Sonderbehandlung, sondern eine Überprüfung der angekündigten Maßnahme. Und er hat sich nach eigenen Angaben bereits anwaltliche Unterstützung geholt! Wie Krebs in seinem Schreiben mitteilt, telefonierte er unmittelbar nach der Nachricht mit seiner Rechtsanwältin Frau Henning. Auch diese habe darum gebeten, dass Herr Dr. Cottontail eine entsprechende Anfrage an das Gericht richtet. Damit steht die Angelegenheit nicht nur im Raum einer persönlichen Beschwerde, sondern könnte zum Gegenstand einer konkreten gerichtlichen Klärung werden. DIE ENTSCHEIDENDE FRAGE LAUTET JETZT: WIRD DIE JUSTIZ DEN EINWAND VON THOMAS KREBS ERNST NEHMEN UND DIE ANGEKÜNDIGTE FESSELUNG INDIVIDUELL ÜBERPRÜFEN? Oder wird die geplante Vorführung ungeachtet seiner vorgetragenen therapeutischen Fortschritte und gesundheitlichen Befürchtungen durchgeführt? Die Antwort könnte erheblichen Einfluss darauf haben, wie der Umgang mit dem Patienten im Vorfeld der Anhörung bewertet wird. Schließlich handelt es sich bei einem solchen Transport nicht bloß um die Frage, welches Fahrzeug eingesetzt wird oder wer die Begleitung übernimmt. Es geht um die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Würde und die berechtigte Erwartung, dass staatliche Zwangsmaßnahmen auf das tatsächlich notwendige Maß beschränkt bleiben. Genau deshalb verdient das Schreiben von Thomas Krebs besondere Aufmerksamkeit.

SHOWDOWN AM 30. NOVEMBER 2026 – WIRD DER FALL THOMAS KREBS ZUM NÄCHSTEN PRÜFSTEIN FÜR DIE BAYERISCHE JUSTIZ? Die bevorstehende Anhörung über die Fortdauer seiner Unterbringung erhält durch die angekündigte Polizeivorführung eine zusätzliche, hochbrisante Bedeutung. Bereits seit Jahren steht der Fall Thomas Krebs im Mittelpunkt schwerer Auseinandersetzungen um den Maßregelvollzug im Bezirkskrankenhaus Lohr am Main. Krebs hat sich in der Vergangenheit gegen verschiedene Maßnahmen gewehrt und dabei unter anderem Vorwürfe im Zusammenhang mit Fixierungen, Isolierungen, zwangsweiser Medikamentengabe und dem Umgang mit seinen Rechten erhoben. Diese Vorwürfe sind Gegenstand seiner eigenen Darstellungen und rechtlichen Bemühungen; sie dürfen nicht pauschal mit gerichtlich festgestelltem Fehlverhalten gleichgesetzt werden. Zuletzt hatte der Patient mit einem auf den 20. Oktober 2026 datierten Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 109 StVollzG und einem Fortsetzungsfeststellungsbegehren nach § 115 Abs. 3 StVollzG erneut die rechtliche Überprüfung früherer Maßnahmen verlangt. Dabei geht es nach seinen Angaben unter anderem um die Rechtmäßigkeit von Fixierung, Isolation und Zwangsmedikation sowie um die Beiziehung umfangreicher Unterlagen und die Einholung eines unabhängigen fachpsychiatrischen Gutachtens. Nun folgt mit seinem Brief zur bevorstehenden Anhörung der nächste Konfliktpunkt. Für den Betroffenen steht viel auf dem Spiel. Die gerichtliche Entscheidung über die Fortdauer seiner Unterbringung betrifft unmittelbar seine persönliche Freiheit und seine Zukunftsperspektiven. Gleichzeitig möchte er nach eigenen Angaben verhindern, dass bereits die Anreise zu diesem Termin zu einer psychischen und möglicherweise gesundheitlichen Ausnahmesituation wird. Was bedeutet es für einen Patienten, wenn er sich über Monate in Lockerungen bewährt haben will, die eigene Entwicklung als therapeutischen Erfolg betrachtet und dann kurz vor einer existenziell wichtigen Anhörung erfährt, dass er möglicherweise gefesselt durch Polizeibeamte vorgeführt werden soll? Welche Auswirkungen könnte eine solche Situation auf seine innere Verfassung und seinen Auftritt vor Gericht haben? Und vor allem: Muss dieser Transport tatsächlich in der angekündigten Form erfolgen? Die Antworten darauf können weder durch bloße Empörung noch durch pauschale Sicherheitsargumente ersetzt werden. Erforderlich wäre vielmehr eine nachvollziehbare Prüfung des konkreten Einzelfalls, bei der sowohl die Sicherheitsinteressen als auch die Rechte und gesundheitlichen Belange des Betroffenen berücksichtigt werden. Gerade vor diesem Hintergrund wirkt die Bitte von Thomas Krebs um eine gerichtliche Klärung keineswegs nebensächlich. Sie berührt einen zentralen Grundsatz jedes rechtsstaatlichen Umgangs mit Menschen in staatlicher Unterbringung: Eingriffe in ihre Rechte müssen gerechtfertigt sein und dürfen nicht weiter gehen, als es die tatsächlichen Umstände erfordern. Noch ist offen, wie Herr Dr. Cottontail auf den Brief reagieren wird, ob die gewünschte Anfrage beim Gericht erfolgt und welche Entscheidung hinsichtlich der Transportbedingungen getroffen wird. Ebenso bleibt abzuwarten, ob Krebs tatsächlich selbstständig zur Anhörung erscheinen darf oder ob eine polizeiliche Vorführung vorgesehen bleibt. Aus seinem Schreiben lässt sich bislang keine abschließende behördliche Entscheidung über die Fesselung entnehmen. Doch eines ist bereits jetzt deutlich: Thomas Krebs will die angekündigte Maßnahme nicht widerspruchslos hinnehmen! Mit seinem persönlichen Appell hat er unmissverständlich darauf aufmerksam gemacht, dass er eine Fesselung für erniedrigend hält, gesundheitliche Risiken befürchtet und darin eine Missachtung seiner nach eigener Darstellung erreichten therapeutischen Fortschritte sieht. Gerade die Justiz, die über die weitere Freiheitsentziehung entscheidet, muss sich solchen Einwänden mit der gebotenen Sorgfalt widmen. Die bevorstehende Anhörung am 30. November 2026 ist deshalb nicht nur ein wichtiger Termin für die Frage der weiteren Unterbringung. Sie könnte zugleich zeigen, welchen Stellenwert individuelle Lockerungsfortschritte, medizinische Bedenken und die persönliche Würde eines untergebrachten Menschen bei der praktischen Durchführung gerichtlicher Verfahren tatsächlich besitzen. PRESSECOP24 FRAGT: WIE KANN ES SEIN, DASS EIN PATIENT NACH SEINER DARSTELLUNG SEIT MONATEN ANSTANDSLOS LOCKERUNGEN ABSOLVIERT, ABER AUSGERECHNET ZUR ANHÖRUNG ÜBER SEINE FREIHEIT MÖGLICHERWEISE IN FESSELN ERSCHEINEN SOLL? WELCHE KONKRETEN GRÜNDE RECHTFERTIGEN EINE SOLCHE MASSNAHME? UND WERDEN DIE GESUNDHEITLICHEN BEFÜRCHTUNGEN VON THOMAS KREBS AUSREICHEND BERÜCKSICHTIGT? Bis diese Fragen beantwortet sind, bleibt die angekündigte Fesselung ein weiterer umstrittener Vorgang in einem Fall, der seit Jahren von tiefgreifenden Konflikten zwischen dem Betroffenen und staatlichen Stellen geprägt ist. Für Thomas Krebs geht es dabei um weit mehr als um eine Transportentscheidung: Es geht um Respekt, Vertrauen, seine gesundheitliche Situation und die Hoffnung, dass seine persönliche Entwicklung angemessen berücksichtigt wird. DER FALL THOMAS KREBS BLEIBT BRISANT – UND DIE ANHÖRUNG AM 30. NOVEMBER KÖNNTE ZU EINEM ENTSCHEIDENDEN MOMENT IN SEINEM JAHRELANGEN KAMPF UM FREIHEIT UND SELBSTBESTIMMUNG WERDEN!

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