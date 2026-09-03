JUSTIZ-SKANDAL IN ÖSTERREICH! 17-JÄHRIGER SOLL MITHÄFTLING IM GEFÄNGNIS ERWÜRGT UND MIT RASIERKLINGE GETÖTET HABEN – WAR DIE BLUTTAT VERHINDERBAR?

Klagenfurt – Eine Gefängniszelle wird zum Tatort eines entsetzlichen Gewaltverbrechens: In der Justizanstalt Klagenfurt soll ein erst 17 Jahre alter Untersuchungshäftling seinen 19-jährigen Zellengenossen getötet haben. Nach den bisherigen Ermittlungen und dem Geständnis des Jugendlichen soll er den zwei Jahre älteren Mithäftling zunächst so lange gewürgt haben, bis dieser bewusstlos war. Anschließend soll der 17-Jährige zu einer Einwegrasierklinge gegriffen und seinem Zellengenossen die Kehle durchgeschnitten haben. Erst am nächsten Morgen wurde der 19-Jährige tot in der gemeinsamen Zelle entdeckt. Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft nahmen daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts des Mordes auf. Christian Pirker, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, bestätigte, dass der 17-Jährige zum Mordvorwurf geständig sei. Besonders erschütternd ist die Vorgeschichte der beiden jungen Männer: Seit dem 7. August hatten sie sich eine Doppelzelle im Normalvollzug geteilt. Während der 19-Jährige wegen Eigentumsdelikten eine Freiheitsstrafe verbüßte, befand sich der 17-Jährige in Untersuchungshaft. Nach Darstellung des Tatverdächtigen soll es zwischen den beiden Häftlingen bereits wiederholt Schwierigkeiten gegeben haben. In der Nacht zu Dienstag habe ihm der 19-Jährige schließlich gedroht. Danach soll die Situation vollständig eskaliert sein. Offenbar bemerkten die Bediensteten der Justizanstalt von der tödlichen Auseinandersetzung während der Nacht nichts. Genau dieser Umstand dürfte nun zu den zentralen Fragen der weiteren Untersuchungen gehören: Wie konnte ein Streit zwischen zwei jungen Gefangenen derart eskalieren, ohne dass rechtzeitig eingegriffen wurde, und wie konnte eine Rasierklinge in der Zelle zur tödlichen Waffe werden?

Noch brisanter wird der Fall durch die Vorgeschichte des tatverdächtigen Jugendlichen. Der 17-Jährige befand sich nicht wegen eines gewöhnlichen Verdachts in Untersuchungshaft, sondern wegen sogenannter Tatbegehungsgefahr. Die Behörden gingen demnach bereits vor der tödlichen Gefängnisattacke davon aus, dass die Gefahr weiterer Straftaten bestehen könnte. Nach Informationen der Austria Presse Agentur soll der Jugendliche Angehörigen mit dem Tod gedroht und außerdem versucht haben, in einem Mehrfamilienhaus Feuer zu legen. Wegen dieser Vorgeschichte wurde am 8. August ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Doch bis zum Tag der tödlichen Auseinandersetzung lag dieses Gutachten offenbar noch immer nicht vor. Damit rückt nun die Frage in den Mittelpunkt, ob die Behörden die mögliche Gefährlichkeit des Jugendlichen ausreichend berücksichtigt hatten und ob eine andere Unterbringung erforderlich gewesen wäre. Josef Gramm, Leiter der Justizanstalt Klagenfurt, erklärte laut ORF, solange das psychiatrische Gutachten nicht vorgelegen habe, sei der Jugendliche für die Anstalt ein normaler Untersuchungshäftling gewesen. Man hätte sofort reagiert, wenn es Probleme gegeben hätte. Doch genau diese Aussage dürfte die Debatte erst recht anheizen. Denn nun steht ein 19-jähriger Gefangener tot in einer Zelle, während der mutmaßliche Täter bereits zuvor mit schweren Drohungen und dem Verdacht eines versuchten Brandes aufgefallen sein soll. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Hätten die bekannten Hinweise ausreichen müssen, um den 17-Jährigen besonders zu beobachten, psychiatrisch enger zu betreuen oder getrennt von anderen Häftlingen unterzubringen?

Der Todesfall hat inzwischen längst eine Dimension erreicht, die weit über die Ermittlungen gegen den 17-Jährigen hinausgeht. Auch die österreichische Volksanwaltschaft beschäftigt sich mit dem Fall. Gabriela Schwarz von der ÖVP, Mitglied der vom Nationalrat gewählten unabhängigen Kontrollinstanz, leitete ein Prüfverfahren ein. Dabei soll insbesondere untersucht werden, wann und in welcher Weise den Hinweisen auf eine mögliche psychische Beeinträchtigung des Jugendlichen nachgegangen wurde und ob für ihn eine besondere Form der Unterbringung notwendig gewesen wäre. Im Raum steht sogar die Frage, ob eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik erforderlich gewesen sein könnte. Damit geraten jetzt nicht nur die dramatischen Minuten in der Gefängniszelle, sondern auch die Entscheidungen der Behörden vor der Tat unter die Lupe. Das österreichische Justizministerium kündigte an, der gesamte Vorgang werde vollständig und auch intern aufgeklärt. Für die Verantwortlichen dürfte es dabei um weit mehr gehen als um die Rekonstruktion eines tödlichen Streits. Es muss geklärt werden, welche Informationen über den 17-Jährigen vorlagen, wie diese bewertet wurden, weshalb das am 8. August in Auftrag gegebene psychiatrische Gutachten bis zum Tattag noch nicht vorlag, ob die gemeinsame Unterbringung mit dem 19-Jährigen angemessen war und warum niemand die tödliche Eskalation bemerkte. Fest steht bislang: Ein junger Mann ist tot, ein 17-Jähriger hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Geständnis abgelegt, und ein österreichisches Gefängnis muss sich unangenehmen Fragen über Sicherheitsmaßnahmen, Risikobewertung und den Umgang mit psychisch möglicherweise auffälligen Untersuchungshäftlingen stellen. Die angekündigte umfassende Untersuchung wird zeigen müssen, ob es sich um eine völlig unvorhersehbare Tat handelte – oder ob Warnzeichen vorhanden waren, die möglicherweise früher und konsequenter hätten beachtet werden müssen.

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24