KAMPFJET-EKLAT BEIM MOSKAU-GIPFEL! EU DROHT OFFEN – RUSSISCHER DIPLOMAT WARNTE: „ABSCHUSS BEDEUTET KRIEG!“

Moskau – Es ist ein Treffen unter Hochspannung gewesen, doch was sich hinter verschlossenen Türen in Moskau abgespielt haben soll, lässt nun Europa den Atem anhalten: Beim diplomatischen Krisengespräch zwischen EU-Vertretern und der russischen Regierung ist es laut Insidern zu einem regelrechten Eklat gekommen – Auslöser: der mögliche Einsatz westlicher Kampfjets über der Ukraine! Nach Angaben mehrerer Quellen drohte ein EU-Diplomat im vertraulichen Kreis offen mit einer Eskalation, sollte Russland weiterhin Luftraumverletzungen provozieren oder die Ukraine mit gezielten Luftangriffen in die Knie zwingen. Brisant: Die EU habe dabei deutlich gemacht, dass westliche Kampfjets zur Verteidigung Kiews jederzeit startklar seien. Die Reaktion aus Moskau ließ nicht lange auf sich warten – ein hochrangiger russischer Diplomat soll dem Vernehmen nach eiskalt erwidert haben: „Ein Abschuss eines unserer Jets durch europäische Kräfte bedeutet Krieg.“ Diese Worte – scharf, unmissverständlich, brandgefährlich – hallen nun durch die europäischen Hauptstädte und lösen blankes Entsetzen aus. Diplomatische Kreise sprechen von einer „gefährlichen roten Linie“, die beide Seiten nun gefährlich nah umkreisen. Der Ton sei aggressiv, das Klima frostig, die Gesprächsatmosphäre „toxisch“ gewesen. Während die EU offiziell weiter auf Deeskalation und Diplomatie setzt, scheint die Realität hinter den Kulissen eine ganz andere: Abschreckung, Drohgebärden, gegenseitige Ultimaten. Der Kampfjet-Streit wird zum Symbol einer Eskalation, die sich kaum mehr kontrollieren lässt. Der russische Machthaber Wladimir Putin, ohnehin von westlichen Waffenlieferungen in Rage versetzt, habe laut russischen Staatsmedien inzwischen „militärische Optionen“ prüfen lassen, falls es zu Luftkonflikten mit westlichen Partnern kommt. Ein weiteres Signal für einen geopolitischen Flächenbrand, der längst über die Grenzen der Ukraine hinausreicht. Auch NATO-Kreise schlagen Alarm: Sollte tatsächlich ein russisches Kampfflugzeug im NATO-Luftraum auftauchen und abgeschossen werden, könnte der Bündnisfall ausgelöst werden – mit unabsehbaren Folgen. Die Eskalationsspirale dreht sich weiter, während die Welt zusieht – gelähmt zwischen Diplomatie und Konfrontation. Die Worte „Abschuss bedeutet Krieg“ klingen wie ein Echo aus längst überwunden geglaubten Zeiten, und doch spiegeln sie die neue Realität einer Weltordnung wider, in der Drohungen wieder zur Währung internationaler Politik geworden sind. Die diplomatische Bombe von Moskau zeigt: Der Frieden in Europa hängt an einem seidenen Faden – und ein einziger Fehltritt am Himmel könnte ihn zum Reißen bringen.