Ein kalter Schauer geht durch den Westen. Ausgerechnet Kanada, lange gefeiert als moralische Instanz, steht plötzlich am Pranger. Der stellvertretende US-Gesundheitsstaatssekretär Jim O’Neil spricht von einem „seltsamen neuen Horror“, nachdem Enthüllungen bekannt wurden, dass das kanadische Sterbehilfe-Programm offenbar mit Organentnahmen verknüpft ist. Beim US-Gesundheitsministerium Department of Health and Human Services schrillen die Alarmglocken. Was als mitfühlende Hilfe verkauft wurde, wirkt nun wie ein düsteres Experiment ohne moralische Leitplanken. Der Gedanke, dass der Tod zum Lieferanten wird, erschüttert selbst abgebrühte Beobachter.

Besonders brisant ist der Verdacht, dass Menschen nach staatlich erlaubter Tötung zu Organspendern werden. Kritiker warnen vor einem System voller Interessenkonflikte, in dem Mitgefühl, Medizin und Verwertung gefährlich verschwimmen. O’Neil spricht offen von einer bedauerlichen Entwicklung, die Vertrauen zerstört. Während Behörden beschwichtigen, wächst die Angst, dass ausgerechnet die Schwächsten unter Druck geraten könnten. Was bleibt, ist das Bild eines Systems, das schneller wächst als die ethische Debatte mithalten kann.

Politisch trägt die Verantwortung die liberale Regierung von Mark Carney, die die Sterbehilfe massiv ausgeweitet hat und international als Vorreiter auftritt. Gleichzeitig veröffentlicht Health Canada Studien zu immer weiteren Anwendungsfällen. Kritiker sehen ein Land, das an mehreren Fronten provoziert: Sterbehilfe auf Expansionskurs, aggressive Abtreibungspolitik und der Druck auf kirchliche sowie lebensschützende Organisationen. Für viele ist klar: Kanada hat eine rote Linie überschritten – und der Westen muss sich fragen, wie viel Zivilisation er bereit ist zu opfern.