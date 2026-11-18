BERLIN – Was passiert, wenn eine verheerende Flutkatastrophe ganze Krankenhäuser lahmlegt, ein großflächiger Stromausfall die medizinische Versorgung zusammenbrechen lässt oder bei einer schweren nationalen Krise plötzlich Tausende Menschen dringend ärztliche Hilfe benötigen? Genau diese Frage könnte für Deutschland zur bitteren Bewährungsprobe werden! Während Politik und Behörden seit Jahren über besseren Bevölkerungsschutz, Krisenvorsorge und die Widerstandsfähigkeit des Gesundheitswesens diskutieren, bringt die AfD-Fraktion mit einer brisanten Kleinen Anfrage im Deutschen Bundestag ein Thema auf den Tisch, das jeden Bürger unmittelbar betreffen kann: Wie viele zivile mobile medizinische Einrichtungen und vollständig ausgestattete Krankenhausanlagen stehen in Deutschland tatsächlich zur Verfügung – und dürfen diese lebenswichtigen Einrichtungen bei einer Katastrophe überhaupt eingesetzt werden? Hinter dieser zunächst unscheinbaren parlamentarischen Anfrage verbirgt sich eine Frage von enormer Tragweite. Denn was nützt die modernste medizinische Ausrüstung, wenn sie im entscheidenden Augenblick möglicherweise nicht genutzt werden kann? Die AfD verlangt von der Bundesregierung eine umfassende Bestandsaufnahme sämtlicher ziviler mobiler Krankenhäuser und medizinischer Behandlungseinheiten. Dabei geht es nicht nur um die Anzahl der vorhandenen Einrichtungen, sondern ausdrücklich auch um deren Eigentümer, Betreiber, Standorte, technische Ausstattung, Zertifizierungsstand und tatsächliche Einsatzfähigkeit. Besonders brisant: Die Bundesregierung soll offenlegen, welche Einrichtungen bei einem Katastrophenfall innerhalb Deutschlands nicht oder nur nach Erfüllung zusätzlicher rechtlicher Voraussetzungen betrieben werden dürfen. Damit rückt ein bislang wenig beachteter Bereich des deutschen Katastrophenschutzes plötzlich ins politische Rampenlicht. In der offiziellen Bundestagsdrucksache mit der Kennzeichnung einundzwanzig Schrägstrich neuntausendsechsundfünfzig stellt die AfD insgesamt einunddreißig detaillierte Fragen. Die Anfrage stammt vom zehnten November dieses Jahres; am siebzehnten November griff der parlamentarische Nachrichtendienst das Thema auf. Im Zentrum steht der Verdacht einer möglicherweise folgenreichen Lücke zwischen vorhandener medizinischer Ausstattung und tatsächlicher rechtlicher Einsatzbereitschaft. Dabei ist ausdrücklich noch nicht bewiesen, dass mobile Krankenhäuser in Deutschland generell nicht eingesetzt werden dürfen. Gerade deshalb verlangt die Opposition eine verbindliche Aufklärung. Deutschland muss schließlich wissen, welche medizinischen Reserven tatsächlich verfügbar sind, bevor eine Katastrophe eintritt – und nicht erst dann, wenn Krankenhäuser evakuiert werden müssen, Rettungswagen vor überfüllten Notaufnahmen stehen und verzweifelte Angehörige um eine schnelle Versorgung ihrer Familien kämpfen.

MOBILES KRANKENHAUS MIT OPERATIONSSAAL, RÖNTGEN UND EIGENER STROMVERSORGUNG – ABER WIE STEHT ES UM DEN EINSATZ IN DEUTSCHLAND? Besonders explosiv wird die Debatte durch ein mobiles Feldkrankenhaus des Deutschen Roten Kreuzes, das auf der internationalen Bevölkerungsschutzmesse INTERSCHUTZ in Hannover vom ersten bis sechsten Juni dieses Jahres präsentiert wurde. In Halle dreiundzwanzig konnten Besucher eine vollständig aufgebaute medizinische Einrichtung besichtigen, die weit mehr als eine gewöhnliche mobile Sanitätsstation darstellt. Nach offiziellen Angaben des DRK verfügt das Feldkrankenhaus über Kapazitäten zur stationären Aufnahme von bis zu sechzig Patienten. Zur Ausstattung gehören unter anderem Operationsmöglichkeiten, medizinische Diagnostik, ein Labor, Röntgentechnik, eine Entbindungsstation sowie technische Anlagen zur eigenständigen Wasser- und Stromversorgung. Die Anlage besteht aus Tausenden Einzelteilen, wird in mehr als vierhundert Transportkisten gelagert und kann für internationale Katastrophen- und Kriseneinsätze verlegt werden. Doch ausgerechnet bei diesem beeindruckenden Beispiel hochmoderner Katastrophenmedizin stellt sich eine höchst unangenehme Frage. Nach Darstellung der AfD-Abgeordneten hätten Einsatzkräfte während eines Messebesuchs mündlich erklärt, das Feldkrankenhaus dürfe weltweit eingesetzt werden, jedoch nicht in Deutschland. Diese Aussage ist bislang keine nachgewiesene allgemeine Rechtslage, sondern der konkrete Anlass für die parlamentarische Anfrage. Ein DRK-Mitgliederbrief, in dem die Einrichtung als für internationale Einsätze bestimmt beschrieben wird, wirft zusätzliche Fragen auf. Denn zwischen einer organisatorischen Zweckbestimmung für Auslandseinsätze und einem ausdrücklichen gesetzlichen Verbot für den Inlandseinsatz besteht ein erheblicher Unterschied. Genau diese Unterscheidung muss geklärt werden. Sind möglicherweise besondere Betriebsgenehmigungen erforderlich? Spielen Förderbedingungen oder vertragliche Vereinbarungen eine Rolle? Welche Anforderungen ergeben sich aus dem Arzneimittelrecht, dem Medizinprodukterecht, dem Infektionsschutz und dem Strahlenschutz? Und könnten einzelne medizinische Module möglicherweise bereits eingesetzt werden, selbst wenn ein vollständiger Krankenhausbetrieb zusätzliche Genehmigungen benötigt? Auch die Weltgesundheitsorganisation unterscheidet zwischen verschiedenen Leistungsstufen internationaler medizinischer Notfallteams. Einrichtungen des Typs eins dienen insbesondere der ambulanten Versorgung, während Typ zwei auch stationäre Behandlung und chirurgische Eingriffe umfasst. Typ dreiermöglicht darüber hinaus eine komplexere medizinische Weiterbehandlung einschließlich intensivmedizinischer Leistungen. Doch eine internationale medizinische Klassifizierung ist nicht automatisch mit einer uneingeschränkten deutschen Betriebserlaubnis gleichzusetzen. Die AfD will außerdem wissen, ob das DRK-Feldkrankenhaus in verschiedenen Konfigurationen mit sechzig beziehungsweise hundertzwanzig Betten betrieben werden kann und welche Kapazitäten davon tatsächlich verfügbar wären. Die höhere Bettenzahl ist Gegenstand der Anfrage und damit noch keine bestätigte aktuelle Einsatzkapazität. Fest steht: Gerade im medizinischen Katastrophenschutz können Zuständigkeiten, Finanzierung, Personalverfügbarkeit und rechtliche Genehmigungen darüber entscheiden, ob vorhandene Ausrüstung schnell und sicher eingesetzt werden kann. Patientenschutz und medizinische Sicherheitsstandards müssen dabei selbstverständlich gewährleistet bleiben. Eine funktionierende Krisenvorsorge muss jedoch sicherstellen, dass diese Voraussetzungen möglichst schon vor dem Ernstfall geklärt sind.

JETZT MUSS DIE BUNDESREGIERUNG ANTWORTEN – WIE GUT IST DEUTSCHLAND AUF DEN MEDIZINISCHEN ERNSTFALL VORBEREITET? Die parlamentarische Initiative reicht weit über die Frage eines einzelnen DRK-Feldkrankenhauses hinaus und betrifft die grundsätzliche Widerstandsfähigkeit des deutschen Gesundheitswesens bei schweren Katastrophen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfebeschäftigt sich seit Langem mit den medizinischen Herausforderungen außergewöhnlicher Gefahrenlagen. Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat eindringlich gezeigt, wie schnell nicht nur Gebäude und Verkehrswege, sondern auch Stromversorgung, Kommunikation, Trinkwasser und medizinische Infrastruktur gleichzeitig beeinträchtigt werden können. Die AfD verlangt deshalb Auskünfte darüber, welche mobilen medizinischen Ersatzkapazitäten Deutschland tatsächlich besitzt, wie viele Einrichtungen gleichzeitig einsatzfähig wären und welche Voraussetzungen für einen rechtmäßigen Betrieb erfüllt werden müssten. Darüber hinaus geht es um Personalbedarf, medizinische Fachkräfte, Transportmittel, autarke Betriebszeiten, vorhandene Ausstattung, finanzielle Förderung, laufende Vorhaltekosten und mögliche Einsatzkosten über einen oder mehrere Monate. Die Bundesregierung soll auch erläutern, wer im Ernstfall die Verantwortung übernimmt, welche Behörde ein mobiles Krankenhaus anfordern darf, wer eine entsprechende Genehmigung erteilt und wie die Finanzierung geregelt wird. Selbst die Frage, ob eine mobile Klinik zur Unterstützung eines bestehenden Krankenhauses eingesetzt werden könnte, ohne zuvor einen offiziellen Katastrophenfall feststellen zu müssen, steht auf der politischen Tagesordnung. Weitere Fragen betreffen mögliche Einsätze während der Corona-Pandemie, die Flutkatastrophe im Ahrtal sowie die Erfahrungen mit internationalen Hilfseinsätzen seit Anfang des Jahres zweitausendsechzehn. Auch europäische Notfallkapazitäten im Rahmen von rescEU und deren mögliche Verfügbarkeit für Deutschland werden angesprochen. Besonders entscheidend ist die Forderung nach einer zentralen, nachvollziehbaren Übersicht, die nicht nur medizinische Ausrüstung auflistet, sondern deren tatsächliche Verfügbarkeit, Personalbesetzung und Einsatzmöglichkeiten erkennbar macht. Denn ein Krankenhaus, das zwar technisch vorhanden ist, für das jedoch Personal, notwendige Genehmigungen oder geeignete Transportkapazitäten fehlen, kann nicht ohne Weiteres als sofort einsatzbereite Versorgungseinrichtung betrachtet werden. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht allein, wie viele mobile Krankenhäuser Deutschland besitzt, sondern wie viele davon im konkreten Notfall tatsächlich und rechtmäßig Patienten behandeln könnten. Die Bundesregierung steht nun vor der Aufgabe, die aufgeworfenen Fragen innerhalb ihrer Zuständigkeit nachvollziehbar zu beantworten und bestehende Informationslücken offenzulegen. Sollte sich herausstellen, dass rechtliche oder administrative Hindernisse notwendige Hilfe erschweren, müssten die zuständigen Stellen prüfen, welche Änderungen mit den Anforderungen an Patientensicherheit und medizinische Qualität vereinbar wären. Sollte dagegen bereits ein funktionierendes Genehmigungs- und Einsatzsystem bestehen, muss auch dies transparent dargestellt werden. Der Schutz von Menschenleben darf nicht an ungeklärten Zuständigkeiten scheitern. Ob hier tatsächlich gravierende Versäumnisse vorliegen oder die bestehenden Regeln einen sicheren Einsatz bereits ermöglichen, lässt sich erst anhand belastbarer Antworten beurteilen. Bis dahin bleibt die zentrale politische Frage bestehen: Ist Deutschland im medizinischen Katastrophenfall wirklich so gut vorbereitet, wie es seine Bürger erwarten dürfen – oder werden gefährliche Lücken erst sichtbar, wenn jede Minute zählt?

Quellen

Quelle: Deutscher Bundestag – Kleine Anfrage, Drucksache 21/9056 vom 10. November 2026DServer Bundestag

Quelle: Deutsches Rotes Kreuz – INTERSCHUTZ 2026: Feldkrankenhaus und mobile medizinische VersorgungDRK e.V.

Quelle: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe – Medizinische Task ForceBundesamt für Bauwesen und Raumordnung

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