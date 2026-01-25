KEINER WAR SCHULD! FEUER-DRAMA IN DEN ALPEN – TOTE, TRÄNEN, TOTSCHWEIGEN!

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

Crans-Montana steht unter Schock. In der Silvesternacht wurde aus einer fröhlichen Feier ein tödlicher Albtraum. In der Bar „Le Constellation“ brach plötzlich ein Inferno aus, Flammen fraßen sich durch den Raum, dichter Rauch nahm den Gästen die Luft. Junge Menschen, die das neue Jahr begrüßen wollten, fanden den Tod. Zurück bleiben verzweifelte Eltern, Freunde im Ausnahmezustand und ein Ort, der sein Lachen verloren hat. Die Luxus-Destination der Reichen und Schönen ist über Nacht zu einem Symbol für Angst und Entsetzen geworden.

Doch während Kerzen und Blumen vor der Bar liegen, beginnt hinter den Kulissen ein erbitterter Streit. Die Betreiber Jacques und Jessica Moretti weisen jede Verantwortung von sich. Niemand habe Fehler gemacht, niemand habe etwas geahnt. Für die Angehörigen klingt das wie Hohn. Sie fragen, wie ein solches Feuer überhaupt entstehen konnte, warum es kein Entkommen gab und weshalb offenbar jede Warnung zu spät kam. Die Stimmung kippt, Wut mischt sich in die Trauer, und immer lauter wird der Ruf nach Antworten.

Behörden ermitteln, Experten prüfen, doch bislang scheint vor allem eines klar: Niemand will schuld sein. Brandschutz, Notausgänge, Kontrollen – alles soll angeblich in Ordnung gewesen sein. Für die Hinterbliebenen ist das unerträglich. Sie fordern Wahrheit statt Ausflüchte und Verantwortung statt Schweigen. Crans-Montana wird dieses Feuer nicht vergessen. Zu tief sind die Wunden, zu groß der Verlust, zu bitter das Gefühl, dass am Ende vielleicht keiner zur Rechenschaft gezogen wird.

