„Kette für den Schläger – Fußfessel soll endlich Frauen schützen!“

Wenn Schutz zu spät kommt

Häusliche Gewalt – ein dunkles Kapitel, das sich Tag für Tag hinter verschlossenen Türen abspielt. Viel zu lange wurden Opfer allein gelassen, während die Täter mit kaum mehr als einem erhobenen Zeigefinger davonkamen. Nun will die Bundesregierung ein Zeichen setzen: Wer schlägt, wird künftig überwacht – elektronisch und lückenlos. Mit dem geplanten Gesetz zur Einführung von Fußfesseln für Täter häuslicher Gewalt soll ein Schutzmechanismus etabliert werden, der nicht mehr nur auf Vertrauen und Hoffnung basiert. Doch hinter dem entschlossenen Vorstoß verbirgt sich eine bittere Wahrheit: Dieses Gesetz kommt spät. Für viele Opfer zu spät. Zu viele Frauen wurden über Jahre ignoriert, ihre Anzeigen belächelt, ihre Angst kleingeredet – während Täter erneut zuschlugen, oft mit verheerenden Folgen.

Überwachung statt Freiheit – für die Falschen

Die Einführung der elektronischen Fußfessel ist ein Eingeständnis des Staates: Die bisherigen Maßnahmen haben nicht gereicht. Annäherungsverbote wurden ignoriert, Kontaktverbote umgangen, einstweilige Verfügungen waren kaum mehr als ein Stück Papier. Jetzt soll die Technik richten, was Justiz und Behörden nicht durchsetzen konnten. Der Gedanke, dass ein Täter künftig überwacht wird und das Opfer per Zweitgerät eine Warnung erhält, wenn sich Gefahr nähert, wirkt wie ein Fortschritt. Doch er offenbart auch ein erschreckendes Bild: Eine Gesellschaft, in der Frauen vor ihren Peinigern nur noch durch Ortung und Signalgeräte geschützt werden können. Es ist nicht der Täter, der eingeschränkt wird – es ist die Bewegungsfreiheit des Opfers, die dauerhaft von einem unsichtbaren Bedrohungsszenario geprägt bleibt. Ein Zustand, der aufzeigt, wie tief das Vertrauen in den Schutz durch Rechtsstaat und Polizei bereits erodiert ist.

Symbolpolitik oder echter Schutz?

Das Bundeskabinett will Härte zeigen, aber die entscheidende Frage bleibt: Wird dieses Gesetz mehr sein als bloße Symbolpolitik? Denn eine Fußfessel mag ein Signal sein – sie ersetzt keine Schutzwohnung, keine schnelle Polizeireaktion, keine nachhaltige Täterarbeit. Ohne ausreichende Ressourcen, klare Zuständigkeiten und konsequente Umsetzung verkommt auch dieses Gesetz zum Papiertiger. Der Wille zur Veränderung ist da, doch der Weg zu einem echten, flächendeckenden Schutz vor häuslicher Gewalt ist lang – und steinig. Und solange Gerichte zu zögerlich, Strukturen zu überlastet und Taten zu oft bagatellisiert werden, bleibt jede Maßnahme ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Täter trägt die Fessel – doch die Last bleibt beim Opfer.