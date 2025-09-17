„KINDER SPRECHEN KEIN DEUTSCH MEHR!“CDU-KANDIDAT SCHLÄGT ALARM – HAGEN AM LIMIT: MIGRATION, MAFIÖSE STRUKTUREN UND ÜBERFORDERTE BEHÖRDEN!

Ein dramatischer Hilferuf aus Nordrhein-Westfalen sorgt für Aufsehen! In der ZDF-Talkshow von Markus Lanz schilderte CDU-Oberbürgermeisterkandidat Dennis Rehbein die alarmierenden Zustände in seiner Heimatstadt Hagen – und zeichnete ein Bild, das viele Zuschauer schockierte. Rehbein, der aktuell in einer Stichwahl gegen einen AfD-Kandidaten steht, spricht offen von massiven Problemen durch unkontrollierte Migration, kriminelle Netzwerke und einem Sozialsystem, das laut ihm „systematisch geplündert“ werde. Besonders Schulen und Behörden seien inzwischen am Ende ihrer Kräfte. „Kinder sprechen kein Deutsch mehr!“, so der CDU-Mann. In Hagen, einer Stadt mit rund 190.000 Einwohnern, hätten sich vor allem Menschen aus Bulgarien, Rumänien und Ungarn angesiedelt – oft im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das Problem: Viele würden nur ein paar Hundert Euro im Monat verdienen, sich dann aber mit Bürgergeld, Kindergeld und Wohngeld den kompletten Sozialleistungsanspruch sichern. Was auf dem Papier legal wirkt, wird laut Rehbein in der Praxis zur Farce. Markus Lanz selbst sprach von „mafiösen Strukturen“, die gezielt das deutsche System ausnutzen. Rehbein untermauerte die Kritik mit konkreten Beispielen: Menschen, die für 200 Euro in Scheinbeschäftigungen geführt werden, nur um Anrecht auf weitere Leistungen zu haben. Und das Ganze ohne jemals wirklich zu arbeiten – sie sitzen laut Rehbein „in ihrer Bude mit 20 Leuten auf 60 Quadratmetern“. Der Hagener Hauptbahnhof gleiche laut Berichten aus der Bevölkerung „Klein-Bukarest“. Wohnraum werde gnadenlos überbelegt – mit teils über 100 Personen in Häusern, die für zehn gedacht seien. Besonders brisant: Die Situation an Hagener Schulen. Laut Rehbein leben in der Stadt 7.000 bis 8.000 Menschen, die der Gruppe der Sinti und Roma zugeordnet werden. Viele Kinder erscheinen kaum zum Unterricht oder verstehen kein Wort Deutsch. In manchen Klassen habe die Hälfte der Kinder keinerlei Sprachkenntnisse. Teilweise komme es vor, dass ältere Geschwister die Betreuung übernehmen oder Eltern ihre Kinder aus Angst vom Unterricht fernhalten. Besonders erschütternd: Rehbein berichtete von einem Fall, bei dem ein junges Mädchen nach Schulschluss von Vater und Bruder abgeholt wurde – mit der Begründung, man habe Angst, sie komme sonst nicht mehr nach Hause. Die Behörden? Laut Rehbein völlig überfordert. Es fehle an Personal, Konzepten und politischer Rückendeckung. „Wir sind am Limit“, so der CDU-Kandidat. Die Stadt könne das nicht länger allein schultern. Während in Berlin über Asylzahlen diskutiert werde, gehe in Städten wie Hagen längst die Realität verloren. Rehbein fordert ein hartes Durchgreifen gegen Missbrauch, eine ehrliche Migrationsdebatte und vor allem eine Entlastung der Kommunen. Die Bürger in Hagen hätten laut ihm das Gefühl, „dass sie im eigenen Land fremd geworden sind“. Die Diskussion dürfte nach diesem Auftritt nicht abreißen – denn die Bilder, die Rehbein zeichnet, werfen ein grelles Schlaglicht auf ein Problem, das längst nicht mehr nur Hagen betrifft.