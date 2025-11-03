Klimagipfel der Heuchler!

Berlin/Belém – Es klingt wie aus einem schlechten Satirefilm – doch es ist bitterer Ernst. Die Bundesregierung schickt eine Mega-Delegation zum Klimagipfel nach Brasilien. Mitten in einer Zeit, in der Bürger angehalten werden, ihre Heizungen umzurüsten, Inlandsflüge zu meiden und jeden CO₂-Ausstoß zu überdenken, gönnt sich die Regierung selbst einen ökologischen XXL-Ausflug nach Südamerika – natürlich per Flugzeug.

Was als internationale Konferenz zum Schutz unseres Planeten verkauft wird, wirkt wie ein blanker Hohn gegenüber all jenen, die sich tagtäglich einschränken. Während Familien diskutieren, ob sie sich die neue Wärmepumpe leisten können, steigen Politiker und Berater munter in Jets, als gäbe es kein Morgen. Von Bescheidenheit keine Spur – stattdessen werden Klimaziele mit Füßen getreten, und das ausgerechnet von denen, die uns ständig erklären wollen, wie wir nachhaltiger leben sollen.

Das Vertrauen schwindet, der Zorn wächst. Immer mehr Bürger stellen sich die Frage: Geht es hier wirklich noch um das Klima – oder längst um Macht, Prestige und Symbolpolitik? Die Regierung verspielt nicht nur ihre Glaubwürdigkeit, sondern nährt auch genau jene Stimmen, die den grünen Wandel längst für eine große Inszenierung halten. Wer Klimaschutz predigt, aber selbst mit gutem Beispiel versagt, muss sich nicht wundern, wenn ihm keiner mehr zuhört.