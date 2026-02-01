KLINIKEN IM FREIEN FALL – WIE DIE REFORM DIE GESUNDHEIT DER STADT OPFERT

Berlin erlebt einen medizinischen Albtraum, der sich leise, aber gnadenlos ausbreitet. Was als große Krankenhausreform verkauft wurde, entpuppt sich für Patienten und Beschäftigte als kalter Strukturbruch. Statt Stabilität herrscht Chaos, statt Sicherheit wächst die Angst. Immer mehr Kliniken geraten ins Wanken, ganze Häuser verschwinden von der Versorgungslandkarte. Mit der Schließung der Schlosspark-Klinik ist ein besonders schmerzhaftes Signal gesetzt worden. Ein traditionsreicher Standort verschwindet, Mitarbeitende verlieren ihre Existenz, Patientinnen und Patienten ihre Anlaufstelle. Zurück bleiben Zettel an Türen, verschlossene Notaufnahmen und das Gefühl, dass Gesundheit plötzlich Verhandlungssache ist.

Doch der Absturz endet nicht dort. Auch das Jüdisches Krankenhaus Berlin kämpft ums Überleben und sucht Rettung in einem Sanierungsverfahren, während Leistungen verlagert und Strukturen zerschlagen werden. Die Park-Klinik Weißensee steckt ebenfalls in schwerer See, Gespräche mit möglichen Interessenten laufen, Gewissheit gibt es keine. Andere Häuser wie das Krankenhaus Waldfriede konnten sich nur mit drastischen Einschnitten neu erfinden. Selbst große Träger reagieren mit Rückzug und Zusammenlegung. Die DRK-Klinikum Mitte verschwindet als Standort, Versorgung wird verlagert, Betten gehen verloren. Was offiziell als Neuordnung gilt, fühlt sich für viele wie ein schleichender Abbau an.

Die Ursachen liegen tiefer als einzelne Fehlentscheidungen. Marc Schreiner, Chef der Berliner Krankenhausgesellschaft, spricht von jahrelanger Vernachlässigung, fehlenden Investitionen und massivem Kostendruck. Steigende Ausgaben treffen auf politische Sparvorgaben, während unklare Regeln jede Planung lähmen. Aus dem Bundesgesundheitsministerium, geführt von Nina Warken, kommt der Ruf nach Disziplin, aus der Landespolitik das Versprechen, Versorgungslücken schließen zu wollen. Doch auf den Fluren der Kliniken klingt das wie Hohn. Dort fragt man sich längst, ob dieses Kliniksterben nur hingenommen oder stillschweigend einkalkuliert wird. Berlin wartet auf Stabilität – doch was bleibt, ist das bedrückende Gefühl, dass die Reform nicht heilt, sondern krank macht.

