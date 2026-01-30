KNALL IM CORONA-AUSSCHUSS! SACHVERSTÄNDIGER WIRFT HIN – ENQUETE STEHT VOR VERTRAUENSBRUCH

Der Rücktritt von Michael Nehls aus der Corona-Enquete-Kommission des Bundestags ist ein politischer Paukenschlag mit Sprengkraft. Mit seinem Abgang reißt er ein Loch in ein ohnehin brüchiges Konstrukt, das seit Beginn unter dem Verdacht steht, eher Verwaltung der Vergangenheit als echte Aufarbeitung zu betreiben. Nehls zieht die Reißleine und sendet ein deutliches Signal: Wer unbequeme Fragen stellt, stößt im parlamentarischen Betrieb schnell an unsichtbare Mauern. Seine Entscheidung wirkt wie eine Anklage gegen ein System, das sich nach außen Transparenz auf die Fahnen schreibt, intern aber mit engen Leitplanken arbeitet und kritische Perspektiven nur begrenzt duldet.

In seiner Zeit als Sachverständiger hatte Nehls gezielt Themen gesetzt, die das offizielle Corona-Narrativ ins Wanken brachten. Der mögliche Laborursprung des Virus, die Vernachlässigung des Immunsystems, fragwürdige Teststrategien und die massive Kritik an neuen medizinischen Technologien sorgten für spürbare Unruhe. Bei Befragungen zentraler Akteure der damaligen Politik und Wissenschaft kam es zu Aussagen, die sich widersprachen und Entscheidungen im Nachhinein fragwürdig erscheinen ließen. Genau diese Momente hätten eine echte Aufklärung gebraucht, doch stattdessen verflüchteten sie sich im engen Korsett der Sitzungsabläufe. Was als offene Debatte begann, endete für Nehls offenbar in ritualisierten Abläufen ohne Tiefgang.

Besonders brisant sind die strukturellen Gründe für seinen Rückzug. Die entscheidende Arbeit der Kommission verlagert sich in interne Arbeitsgruppen, fernab öffentlicher Aufmerksamkeit. Dort entsteht der Abschlussbericht, der später als offizielle Wahrheit verkauft wird. Nehls’ Rücktritt wirkt deshalb wie eine Warnung vor einem Ergebnis, das bereits festgezurrt sein könnte. Mit der Juristin Beate Sibylle Pfeil übernimmt nun eine neue Stimme, doch der Schatten des Abgangs bleibt. Für viele Kritiker ist klar: Wenn selbst ein prominenter Sachverständiger das Vertrauen verliert, steht nicht nur die Kommission, sondern die gesamte politische Aufarbeitung der Corona-Zeit unter Generalverdacht.

