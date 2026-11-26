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Köln – Wegweisendes Urteil: Das Oberlandesgericht Köln hat das Erzbistum Köln am Donnerstag zu einem Schmerzensgeld von insgesamt 550.000 Euro an eine Frau verurteilt, die als Kind jahrelang von einem katholischen Priester missbraucht wurde. Es ist laut Fachmedien die höchste Summe, die ein deutsches Gericht einem Missbrauchsopfer der katholischen Kirche bislang zugesprochen hat. Weil bereits 360.000 Euro geflossen sind, muss das Erzbistum noch 190.000 Euro plus Zinsen zahlen. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht.

Stand: 19:44 Uhr MEZ

Der 7. Zivilsenat des Oberlandesgerichts hält laut eigener Pressemitteilung ein Schmerzensgeld von insgesamt 550.000 Euro für angemessen (Urteil vom 26. November 2026, Aktenzeichen 7 U 76/25). Damit hob der Senat ein Urteil des Landgerichts Köln vom Juli 2025 auf. Das Landgericht hatte die Klage komplett abgewiesen: Der Priester habe als Pflegevater und damit als Privatperson gehandelt, das Erzbistum hafte nicht.

Die Klägerin, Melanie F., die inzwischen öffentlich auftritt, wuchs laut beck-aktuell in einem katholischen Waisenhaus in Bonn auf. Dort lernte sie den damaligen Theologiestudenten Bernd U. kennen, der in der Einrichtung half. Nach seiner Diakonweihe nahm er die damals 13-Jährige 1979 in seine Dienstwohnung in Alfter auf und übernahm später die Pflegschaft – mit Zustimmung des Erzbistums unter Auflagen. Bis 1985 missbrauchte er sie. Der Priester wurde 2022 vom Landgericht Köln zu zwölf Jahren Haft verurteilt, auch wegen Taten an neun weiteren Mädchen.

Das Oberlandesgericht sah einen klaren Zusammenhang mit dem kirchlichen Amt. Der Mann habe die Betroffene schon vor der Pflegschaft „unter dem Deckmantel seiner kirchlichen Tätigkeit“ missbraucht, sagte der Vorsitzende Richter Ralf-Peter Sossna laut LTO. Er habe seine Stellung als „Mann der Kirche“ gezielt für Anbahnung, Durchführung und Verdeckung der Taten ausgenutzt; die Taten hätten überwiegend im Pfarrhaus stattgefunden. Rechtlich geht es um Amtshaftung nach Paragraf 839 BGB in Verbindung mit Artikel 34 Grundgesetz.

Bei der Höhe orientierte sich der Senat laut beck-aktuell unter anderem am Kölner Urteil von 2023, in dem einem Betroffenen 300.000 Euro zugesprochen worden waren – das bisherige Höchstmaß. Erhöhend wirkten das junge Alter, die Zwangslage, Dauer und Häufigkeit des Missbrauchs sowie besonders eine Abtreibung, die ohne Wissen der damals 15-Jährigen vorgenommen worden war. Die Finanzkraft des Erzbistums spielte für die Bemessung keine Rolle. Gefordert hatte die Klägerin mindestens 830.000 Euro, über deren ursprüngliche Klage wir bereits berichtet hatten.

Angerechnet werden 360.000 Euro, die die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) der katholischen Kirche bereits gezahlt hatte – auch wenn das eine freiwillige Leistung war. Der Anwalt der Klägerin hält das laut WDR für ein Fehlurteil. Das Erzbistum erklärte, es nehme das Urteil „mit Respekt“ zur Kenntnis. Eine Revision hat das Gericht nicht zugelassen; möglich bleibt laut LTO eine Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof. Kirchenrechtler Thomas Schüller nannte das Urteil laut WDR „bahnbrechend“.

KOMMENTAR / MEINUNG: Endlich ein Gericht, das klar sagt: Ein Priester hat keinen Feierabend, wenn er seine kirchliche Stellung ausnutzt, um ein Kind zu missbrauchen. Ausreden über private Freizeit dürfen nicht länger Schutzschild für Institutionen sein.

KOMMENTAR / MEINUNG: Kein Geld der Welt macht solches Leid ungeschehen. Aber eine Summe in dieser Höhe ist ein Signal an alle Betroffenen, dass ihr Schmerz ernst genommen wird – und an die Kirche, dass Wegsehen teuer wird.

KOMMENTAR / MEINUNG: Bitter bleibt, dass freiwillige Anerkennungszahlungen nun gegengerechnet werden. Wer Aufarbeitung wirklich will, sollte nicht auf Rabatte vor Gericht setzen, sondern auf ehrliche Verantwortung gegenüber den Opfern.

Was meinen Sie: Reicht dieses Urteil, oder muss die Kirche noch mehr Verantwortung übernehmen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Oberlandesgericht Köln: Pressemitteilung „Im Namen der Würde“ zum Urteil vom 26.11.2026, Az. 7 U 76/25: https://www.olg-koeln.nrw.de/?showBody=false&show_id=all

LTO: 550.000 Euro für Missbrauchsopfer von Kölner Priester, 26.11.2026: https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-koeln-7u7625-rekord-schmerzensgeld-missbrauch-priester-erzbistum-koeln-amtshaftung

WDR: Missbrauch im Erzbistum Köln – Opfer erhält Rekordsumme, 26.11.2026: https://www1.wdr.de/nrw/koeln/schmerzensgeld-in-rekordhoehe-fuer-missbrauchsopfer-100.html

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