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Köln – Eurowings nimmt erstmals Damaskus ins Streckennetz: Ab dem 11. Januar 2027 fliegt die Lufthansa-Tochter von Hamburg, Düsseldorf, Berlin und Stuttgart direkt in die syrische Hauptstadt, zusammen fünfmal pro Woche. Die Airline richtet die Verbindungen ausdrücklich an Menschen, die „Familie und Freunde besuchen oder in ihre Heimat reisen möchten“, und ordnet sie ihrem Segment „Familien- und Heimatbesuche“ zu. Für anerkannte Flüchtlinge kann genau so eine Reise den Schutzstatus kosten. Das Auswärtige Amt warnt zudem weiter vor Reisen nach Syrien.

Stand: 19:44 Uhr MEZ

Laut Eurowings-Pressemitteilung startet Hamburg–Damaskus montags ab dem 11. Januar 2027, Düsseldorf–Damaskus dienstags und donnerstags ab dem 12. Januar, Berlin und Stuttgart jeweils mittwochs ab dem 13. Januar. Die Flugzeit liegt bei rund 4,5 Stunden, die Flüge sind bereits buchbar. Der Hamburger Flughafen nennt für den Montagsflug eine Abflugzeit von 09.10 Uhr. Die syrische Luftfahrtbehörde hatte Eurowings zuvor die Streckenrechte erteilt.

Das Wort „Heimatbesuche“ ist keine BILD-Erfindung: Eurowings führt Damaskus in seinem Angebot für „Familien- und Heimatbesuche“, das nach eigenen Angaben mehr als 60 Strecken zu über 20 Zielen umfasst – darunter Bagdad, Erbil, Beirut, Kairo, Pristina, Tirana und Thessaloniki. „Eurowings ist im Marktsegment der Familien- und Heimatbesuche führend und weitet ihre Position aufgrund der steigenden Nachfrage zunehmend aus“, heißt es in der Mitteilung. Eine besondere Ansprache an Geflüchtete enthält sie nicht; gemeint sind laut Airline allgemein „Reisende mit persönlichen Beziehungen in die Region“.

Rechtlich entscheidet der Aufenthaltsstatus. Wer in Deutschland als Flüchtling anerkannt ist oder subsidiären Schutz genießt, muss eine Reise ins Herkunftsland vorher der Ausländerbehörde anzeigen; das BAMF kann dann prüfen, ob der Schutz weiter besteht. Laut tagesschau leitete das BAMF zwischen November 2024 und Ende März 2025 insgesamt 2.157 Widerrufsprüfverfahren wegen Heimreisen ein, 734 davon betrafen Syrien – diese Zahlen nennt auch BILD, sie sind aber schon älter. Neuere Daten: Im ersten Halbjahr 2026 endeten laut Bundesregierung 23,2 Prozent von 8.320 BAMF-Überprüfungen bei Syrern mit Widerruf oder Rücknahme des Schutzstatus. Deutsche Staatsbürger mit syrischen Wurzeln und Syrer mit einem Aufenthaltstitel, der nicht auf Schutz beruht, sind von diesen Regeln nicht betroffen.

Das Auswärtige Amt warnt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen (Stand 26. November 2026) ausdrücklich vor Reisen nach Syrien. Die Deutsche Botschaft in Damaskus ist für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen, konsularisch zuständig bleibt Beirut. Im Sommer 2026 kam es laut Amt auch im Zentrum von Damaskus wiederholt zu Anschlägen mit Sprengsätzen, über die wir bereits berichtet haben. Die von BILD genannten Rückkehrhilfen von bis zu 8.000 Euro konnten wir in amtlichen Quellen nicht unabhängig bestätigen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Airline verkauft Flüge, wohin die Nachfrage geht – das ist ihr gutes Recht. Pikant wird es dort, wo die Werbung auf Menschen trifft, deren Schutz in Deutschland gerade darauf beruht, dass sie in ihre Heimat nicht zurückkönnen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer Schutz erhalten hat und regelmäßig Urlaub im Herkunftsland macht, muss sich Fragen gefallen lassen. Wer dagegen als eingebürgerter Deutscher seine Familie besucht, tut nichts Verbotenes. Pauschale Empörung über jeden Passagier nach Damaskus trifft die Falschen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Regierung warnt vor Reisen, die Airline bewirbt sie, das Bundesamt prüft Heimreisen. Ehrlicher wäre eine klare Linie: Entweder ist das Land sicher genug für Besuche, dann auch für Rückkehr – oder es ist es nicht.

Wer Schutzstatus hat, sollte vor jeder Reise nach Syrien die Ausländerbehörde fragen! Und alle anderen: Reisewarnung des Auswärtigen Amts lesen.

Quellen:

Eurowings – Eurowings fliegt erstmals nach Damaskus (Pressemitteilung): https://newscloud.eurowings.com/eurowings-fliegt-erstmals-nach-damaskus/

Auswärtiges Amt – Syrien: Reise- und Sicherheitshinweise, Stand 26.11.2026: https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/syrien-node/syriensicherheit-204278

tagesschau – Immer mehr Syrer verlieren Schutzstatus, 16.08.2026: https://www.tagesschau.de/inland/bundesregierung-syrer-schutzstatus-100.html

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