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Köln – An der Anschlussstelle Chorweiler ist am Mittwochabend auf einen fahrenden Mercedes geschossen worden. Polizei und Staatsanwaltschaft Köln teilen mit, ein Unbekannter habe am 18. November 2026 gegen 18.40 Uhr mindestens einmal auf das Fahrzeug abgegeben, als der 47 Jahre alte Fahrer die Bundesautobahn 57 verlassen hatte. Das Projektil durchschlug frontal die Windschutzscheibe und verfehlte den Mann nur knapp. Er blieb unverletzt. Eine Mordkommission ermittelt, die Hintergründe sind ungeklärt, die Identität des Schützen ist unbekannt.

Stand: 11:35 Uhr MEZ.

Die Angaben stammen aus der gemeinsamen Mitteilung. Polizei und Staatsanwaltschaft Köln geben bekannt, was sie am Mittwochabend für gesichert halten – und was nicht. Gegen 18.40 Uhr, so der Wortlaut, hat ein Unbekannter mindestens einmal auf einen Pkw Mercedes geschossen, der an der Anschlussstelle Chorweiler von der A 57 abfuhr. Der Fahrer, ein 47 Jahre alter Kölner, blieb unverletzt. Starke Einsatzkräfte sperrten den Tatort weiträumig ab und fahndeten, unterstützt durch einen Hubschrauber, im Umfeld nach dem Schützen. Zur Spurensicherung zogen die Beamten einen Sprengstoffspürhund hinzu und stellten das beschädigte Auto sicher. Der Geschädigte werde betreut. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Deren Ermittlungen dauerten zum Zeitpunkt der Meldung an. Die Pressemitteilung trägt die Kennung POL-K: 261118–4-K/BAB und wurde am 18. November um 21.50 Uhr über den Behördenfunk und das Presseportal verbreitet.

Den Ablauf legen die Ermittler so fest: Zum Tatzeitpunkt hatte der Kölner die A 57 in Chorweiler verlassen. Im Bereich des Zubringers in Richtung Pesch durchschlug das Projektil frontal seine Windschutzscheibe und verfehlte den Fahrer nur knapp. Mehr steht in der amtlichen Darstellung nicht. Die Wortwahl „mindestens einmal“ lässt offen, ob nur dieser eine, an der Scheibe nachweisbare Schuss fiel oder ob weitere Schüsse ohne bekannten Treffer abgegeben wurden. Nicht genannt werden Kaliber, genaue Schussrichtung, ein zweites Fahrzeug, ein Tatverdächtiger oder ein Motiv. Auch eine öffentliche Zeugenbitte fehlt in dieser ersten Meldung; ausgewiesen ist lediglich die Pressestelle des Polizeipräsidiums Köln. Dass der Geschädigte „betreut“ wird, ist festgehalten – nicht, ob er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wer aus diesen Lücken schon eine fertige Tathypothese baut, geht weiter, als die Behörde bisher gegangen ist.

Was ergänzend in Medienberichten auftaucht, muss als solches gekennzeichnet bleiben. Mehrere Veröffentlichungen, darunter BILD und eine dpa-gestützte Meldung, schreiben, das Projektil sei rechts neben dem Rückspiegel eingeschlagen. Der Westdeutsche Rundfunk spricht von einem Treffer auf Kopfhöhe und bezeichnet den Wagen als Mercedes-SUV. Beides steht so nicht im schriftlichen Polizeitext, der nur die frontale Durchschlagung der Windschutzscheibe und das knappe Verfehlen des Fahrers festhält. Die Fotos, auf die sich Boulevardberichte berufen, stammen von einem Bildautor, der auch in anderen Medien genannt wird. Sie ersetzen keine amtliche Spurensicherung. Die Nationalität des 47-Jährigen hat die Polizei gegenüber BILD nicht genannt; weitere Angaben wollten die Beamten dort zum damaligen Zeitpunkt nicht machen. Name, Adresse und weitere persönliche Merkmale gehören nicht in die Öffentlichkeit.

BILD rahmt den Vorgang schärfer, als es die Behörden tun. Die Überschrift spricht von einem „Mordanschlag in voller Fahrt“, im Text steht die Frage nach einem „Mordversuch im Feierabendverkehr“. Die gemeinsame Mitteilung der Kölner Ermittler verwendet diese Wörter nicht. Sie spricht von einer Schussabgabe, von einem Unbekannten und von einer eingerichteten Mordkommission, deren Ermittlungen andauern. Dass eine solche Kommission gebildet wird, beschreibt den Ermittlungsansatz, nicht ein gerichtliches Ergebnis. Ob der Schuss gezielt auf genau diesen Fahrer abgegeben wurde, ob er aus einem anderen Fahrzeug oder vom Fahrbahnrand kam, ob mehr als der eine dokumentierte Treffer fiel: Dazu liegt keine amtliche Festlegung vor. Auch die Bezeichnung „Feierabendverkehr“ ist eine journalistische Einordnung der Uhrzeit, kein Wortlaut der Polizei.

Der Einsatz selbst war nach der amtlichen Schilderung umfangreich. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt, ein Hubschrauber unterstützte die Fahndung im Umfeld, ein Sprengstoffspürhund wurde zur Spurensicherung hinzugezogen, der beschädigte Mercedes wurde sichergestellt. Solche Mittel sind bei einer Schussabgabe im öffentlichen Raum, noch dazu an einer Autobahnabfahrt, nachvollziehbar. Sie belegen den Ernst, mit dem Polizei und Staatsanwaltschaft den Fall aufnehmen. Sie belegen nicht, dass bereits ein Täter feststeht. Bis zum späten Vormittag des 19. November lag auf dem Presseportal keine zweite, aktualisierte Mitteilung der Kölner Polizei zu diesem Vorgang vor. In der Erstmitteilung vom Vorabend hatte die Behörde angekündigt, mit weiteren Informationen sei nicht vor Donnerstagvormittag zu rechnen. Dieser Vorbehalt ist damit erreicht; eine neue, öffentlich verbreitete Sachstandsmitteilung war zu diesem Zeitpunkt gleichwohl nicht auffindbar. Auch ein am frühen Donnerstagmorgen verbreiteter Radiobericht wiederholte im Kern die Angaben der Nacht und berichtete, der Schütze sei weiter flüchtig. Eine Festnahme, eine Personenbeschreibung oder ein offizieller Fahndungsaufruf waren daraus nicht abzuleiten. Solange Polizei und Staatsanwaltschaft nicht nachlegen, bleibt der amtliche Stand der vom Vorabend.

Geografisch liegt die Anschlussstelle Chorweiler im Norden der Stadt, der Zubringer führt in Richtung des Stadtteils Pesch. Mehr als diese Ortsangaben aus der Behördenmeldung braucht es nicht, um den Vorgang zu verorten – und weniger darf man in sie hineinlesen. Es handelt sich um eine Autobahnabfahrt, nicht um eine abgeschirmte Isolierstation. Wer dort am frühen Abend unterwegs ist, rechnet mit Verkehr, nicht mit einem Projektil in der Windschutzscheibe. Genau das macht den Fall für viele Bürger so beunruhigend. Es macht aus ihm noch keine fertige Geschichte über Milieu, Abrechnung oder Zufall. Dafür fehlen der Öffentlichkeit schlicht die Belege.

Rechtlich gilt die Unschuldsvermutung für jeden, der später als Beschuldigter in Betracht kommen könnte. Derzeit ist öffentlich niemand als Tatverdächtiger benannt. Die Formulierung „ein Unbekannter“ in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft bleibt damit der korrekte Ausgangspunkt. Eine Mordkommission ermittelt, weil die Schussabgabe auf ein besetztes Fahrzeug und das knappe Verfehlen des Fahrers den Verdacht eines schweren Gewaltdelikts begründet. Verdacht ist nicht dasselbe wie Nachweis. Solange die Hintergründe ungeklärt sind, bleibt auch offen, welche Strafnorm die Staatsanwaltschaft am Ende für einschlägig hält. Ein Schuss auf ein besetztes Auto kann unterschiedliche rechtliche Bewertungen nach sich ziehen, je nachdem, was die Spuren, Zeugen und eine mögliche Tatwaffe hergeben. Diese Bewertung ist Aufgabe der Ermittlungsbehörde und später eines Gerichts, nicht einer vorgezogenen Schlagzeile. Headline-Wörter wie „Mordanschlag“ nehmen dieses Verfahren vorweg.

Hinzu kommt die schlichte Lage vor Ort: eine Autobahnabfahrt, ein Zubringer, ein Fahrzeug in Fahrt. Wer schießt, hat in einem solchen Moment einen denkbar kurzen Zeitraum. Wer trifft oder knapp verfehlt, hinterlässt an der Scheibe eine Spur und im Wagen einen Menschen, der mit dem Schrecken weiterleben muss. Genau deshalb ist die Spurensicherung – bis hin zum Sprengstoffspürhund – mehr als Routine. Sie soll klären, was der erste Blick nicht klären kann. Bis diese Klärung öffentlich nachvollziehbar vorliegt, bleibt der Fall offen. Offen heißt nicht belanglos. Offen heißt, dass die Stadt eine Antwort schuldet, sobald die Ermittler sie belastbar geben können.

Festzuhalten ist deshalb nur, was belegt ist: Zeitpunkt, Ort, mindestens ein Schuss auf einen abfahrenden Mercedes, ein 47 Jahre alter, unverletzter Fahrer aus Köln, ein frontaler Durchschuss der Windschutzscheibe, ein Großeinsatz mit Sperrung, Hubschrauber und Spürhund, ein sichergestelltes Fahrzeug, die Betreuung des Geschädigten, eine eingesetzte Mordkommission, unklare Hintergründe und ein bislang unbekannter Schütze. Alles andere – von der Nationalität des Fahrers über den Charakter des Fahrzeugs als SUV bis zur Frage, ob es sich um einen gezielten Anschlag im Feierabendverkehr gehandelt habe – ist entweder nicht amtlich mitgeteilt oder nur als Medienbericht zu kennzeichnen. An diesem Stand ändert sich erst etwas, wenn Polizei oder Staatsanwaltschaft nachlegen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Schuss durch die Windschutzscheibe an einer Autobahnabfahrt ist der Albtraum jedes Autofahrers. Wer dort abbiegt, hat kaum Ausweichmöglichkeiten und keine Zeit, die Lage zu prüfen. Dass der Fahrer unverletzt bleibt, ist Glück, kein Beleg für Harmlosigkeit. Wenn eine Kugel so knapp vorbeigeht, liegt die Frage auf der Hand, wie sicher der öffentliche Raum an solchen Stellen noch ist. Die Antwort dürfen nicht Gerüchte liefern, sondern die Ermittlungen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Polizei hat denselben Abend nicht auf die leichte Schulter genommen. Sperrung, Hubschrauber, Spürhund, sichergestelltes Auto, eingesetzte Mordkommission: Das zeigt, dass die Behörden die Schussabgabe ernst nehmen. Genau deshalb müssen die nächsten amtlichen Worte kommen, sobald sie belastbar sind. Eine Stadt, in der nach einem solchen Vorfall stundenlang unklar bleibt, ob jemand feststeht oder die Fahndung ins Leere läuft, hat ein Recht auf einen klaren Sachstand – ohne Spekulation über Motive, die niemand belegt hat.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Mordkommission ist ein Ermittlungswerkzeug, kein Urteil. Wer aus ihrer Einrichtung schon einen vollendeten Anschlag macht, verkürzt den Fall auf eine Schlagzeile. Die Hintergründe sind ungeklärt, der Schütze ist öffentlich nicht identifiziert. Das gebietet Zurückhaltung, nicht Gleichgültigkeit. Die Bürger dürfen erwarten, dass dieser Schuss aufgeklärt wird. Sie dürfen nicht erwarten, dass Verdacht und Beweis dasselbe sind.

Was meinen Sie: Wie schnell muss dieser Schuss aufgeklärt werden – und was bedeutet ein solcher Vorfall für die Sicherheit an Autobahnabfahrten? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Polizei Köln und Staatsanwaltschaft Köln, POL-K: 261118–4-K/BAB, 18. November 2026, 21.50 Uhr, presseportal.de: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6393485

Westdeutscher Rundfunk, „Schuss durch Windschutzscheibe verfehlt Fahrer knapp“, Stand 19. November 2026, 00:01 Uhr: https://www1.wdr.de/nrw/koeln/koeln-chorweiler-schuesse-autobahn-100.html

BILD, „Schuss auf Mercedes – Mordanschlag in voller Fahrt“, 19. November 2026, 08:45 Uhr: https://www.bild.de/regional/koeln/mordkommission-ermittelt-schuss-auf-mercedesfahrer-47-an-autobahnabfahrt-6afe125cd1425f9c166360ac

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