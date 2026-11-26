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Köln – Terrorverdacht in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg: Die Bundesanwaltschaft hat am Donnerstagmorgen in Heidelberg und Köln zwei irakische Staatsangehörige festnehmen lassen. Die Männer sind laut der Karlsruher Behörde dringend verdächtig, Mitglieder einer inländischen terroristischen Vereinigung zu sein, die Geld beschafft und Helfer für Sprengstoffanschläge angeworben haben soll. Im Auftrag dieser Gruppe sollen unbekannte Täter Ende März 2026 vermutlich mit Sprengsätzen zu Synagogen in Köln und in einer weiteren europäischen Stadt gegangen sein. Zu einem Anschlag kam es nicht, warum, ist nach Angaben der Ermittler noch unklar. Für beide Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Stand: 12:54 Uhr MEZ

Anlass ist ein BILD-Bericht vom 26. November 2026, 11:08 Uhr, mit der Überschrift „Anschlag auf Synagoge in Köln geplant: Zwei mutmaßliche Islamisten festgenommen“; in der Internetadresse ist von „proiranischen Islamisten“ die Rede. Wir haben die Angaben mit der Pressemitteilung des Generalbundesanwalts vom selben Tag sowie mit Berichten der Tagesschau, des WDR und der Deutschen Presse-Agentur abgeglichen. Der Kern stimmt: Die Festnahmen, die Durchsuchungen und der Vorwurf sind amtlich bestätigt. An mehreren Stellen geht BILD jedoch über das hinaus, was die Behörde mitgeteilt hat, oder lässt wichtige Einschränkungen weg.

Nach der Mitteilung der Bundesanwaltschaft wurden die Beschuldigten Mostafa Al-R. und Ameer J. am 26. November 2026 von Beamten des Bundeskriminalamts festgenommen, der eine in Heidelberg, der andere in Köln. Grundlage sind Haftbefehle des Ermittlungsrichters am Bundesgerichtshof vom 18. November 2026. Nach Angaben der Tagesschau und des WDR sind die Männer 31 und 34 Jahre alt. Ihre irakische Staatsangehörigkeit nennt die Bundesanwaltschaft in ihrer Mitteilung selbst; weitere persönliche Angaben machen wir nicht. Beide sollten noch am Donnerstag dem Ermittlungsrichter in Karlsruhe vorgeführt werden, der ihnen die Haftbefehle eröffnet und über die Untersuchungshaft entscheidet. Ob sie in Haft bleiben, war bis zum Redaktionsschluss nicht bekannt.

Der Vorwurf lautet auf Mitgliedschaft in einer inländischen terroristischen Vereinigung nach Paragraf 129a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs. Wichtig ist, was damit nicht gesagt ist: Ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes, wegen der Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags oder wegen eines konkreten Anschlagsversuchs auf eine bestimmte Synagoge wird in der amtlichen Mitteilung nicht genannt. Es geht um die mutmaßliche Mitgliedschaft in einer Gruppe, die nach Darstellung der Ermittler Anschläge vorbereiten wollte. Ein Haftbefehl ist kein Urteil, eine Anklage ist bislang nicht erhoben. Die Beschuldigten gelten bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.

Inhaltlich legen die Haftbefehle den Männern nach Angaben der Bundesanwaltschaft im Wesentlichen Folgendes zur Last: Mostafa Al-R. soll mit Mohammad Al-Saadi bekannt sein, der in den USA angeklagt ist. Al-Saadi gilt der Behörde als maßgebliche Person einer Gruppierung, die nach dem Ausbruch des Irankriegs Anfang 2026 unter dem Namen „Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah“, kurz HAYI, auftrat. Diese HAYI soll ab März 2026 für eine Serie von Anschlägen auf amerikanische, israelische und jüdische Einrichtungen in Europa verantwortlich sein. Ende 2025 sollen Al-Saadi und Mostafa Al-R. gemeinsam mit anderen eine eigene, separate Vereinigung gegründet haben, um weitere Anschläge in Deutschland und Europa vorzubereiten. Ameer J. soll ihr ebenfalls angehört haben. Die Gruppe habe Geld beschafft und mehrere externe Personen für Sprengstoffanschläge angeworben.

Der brisanteste Punkt betrifft die Nächte Ende März. Wörtlich heißt es in der Mitteilung, im Auftrag der Vereinigung hätten sich „unbekannte Täter in zwei aufeinanderfolgenden Nächten Ende März 2026 – vermutlich mit Sprengsätzen – zu Synagogen in Köln und in einer weiteren europäischen Stadt“ begeben. Das Vorhaben sei „aus bislang nicht bekannten Gründen letztlich nicht umgesetzt“ worden. Die Behörde spricht also von unbekannten Tätern und von einer Vermutung beim Sprengstoff. BILD macht daraus die Zwischenüberschrift „Täter hatten Sprengsätze vermutlich schon dabei“ und schreibt, die Täter hätten die Synagogen „ausgekundschaftet“. Von Auskundschaften ist in der amtlichen Mitteilung keine Rede; dort heißt es, die Täter hätten sich zu den Synagogen begeben. Die Tagesschau berichtet unter Berufung auf Ermittlerkreise, der in Heidelberg festgenommene Mann sei im März selbst mit einem Sprengsatz im Bereich einer Kölner Synagoge unterwegs gewesen und habe einen Anschlag erwogen. Diese Darstellung geht über die Pressemitteilung hinaus und ist amtlich nicht bestätigt.

Welche Synagoge gemeint ist, nennt die Bundesanwaltschaft nicht. Sie spricht nur von „Synagogen in Köln“. BILD schreibt im Einstieg, die Gruppe solle einen Anschlag auf die Synagoge in der Kölner Roonstraße geplant haben, und zeigt dazu ein Foto des Gebäudes. Die Synagoge in der Roonstraße ist das Zentrum der Synagogen-Gemeinde Köln; dass genau sie das Ziel war, ist aber eine Angabe von BILD und anderen Medien, nicht der Behörde. Auch die zweite Stadt bleibt amtlich offen. BILD behauptet, sie liege in einem europäischen Nachbarland und werde von den Behörden „noch geheim gehalten“. In der Mitteilung steht lediglich „eine weitere europäische Stadt“; ob es sich um ein Nachbarland Deutschlands handelt, sagt die Behörde nicht.

Parallel zu den Festnahmen begannen richterlich angeordnete Durchsuchungen in insgesamt 17 Objekten: in Heidelberg und Köln, im Rhein-Neckar-Kreis und im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg, in Rüsselsheim am Main in Hessen sowie in Bergisch Gladbach, Hürth, Kerpen, Remscheid und im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen. Die Maßnahme in Hürth richtet sich laut Bundesanwaltschaft gegen eine weitere beschuldigte Person. Bei den übrigen Durchsuchungen sind nach Angaben der Behörde mehrere Menschen betroffen, die nicht tatverdächtig sind. Diesen Punkt lässt BILD weg. Im Einsatz waren laut Bundesanwaltschaft mehr als 250 Beamte des Bundeskriminalamts, der Bundespolizei und der Länderpolizeien aus Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Das Verfahren geht auf Erkenntnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz zurück.

BILD schreibt zudem „nach BILD-Infos“, unter den durchsuchten Objekten sei auch ein Gebäude mit einer Moschee im Kölner Stadtteil Niehl, die Razzia sei eine Woche lang geplant worden. Der WDR berichtet, einer der Männer sei an einer Moschee in Niehl festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft selbst nennt weder eine Moschee noch eine Vorbereitungszeit. Ein Vorwurf gegen die dortige Gemeinde ist aus keiner der vorliegenden Quellen abzuleiten. Die Haftbefehle stammen vom 18. November; der Zugriff erfolgte acht Tage später.

Auch die Einordnung der Gruppe ist vorsichtiger, als es die BILD-Schlagzeile nahelegt. Die Bundesanwaltschaft verwendet in ihrer Überschrift den Begriff „pro-iranische terroristische Vereinigung“; das Wort „Islamisten“ nutzt sie in der Mitteilung nicht. Die Deutsche Presse-Agentur beschreibt die HAYI als „undurchsichtig“: Es sei unklar, ob die Gruppe tatsächlich als solche existiere oder ob es sich um eine Inszenierung handle, zugleich gebe es Anzeichen für mögliche Verbindungen zum iranischen Staat. Der ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt ordnet die HAYI eher dem Bereich der organisierten Kriminalität zu; sie gelte nicht als unmittelbarer Teil der iranischen Geheimdienste. BILD schreibt dagegen, die Gruppe solle „aus dem Iran gesteuert“ sein. Eine solche Steuerung hat die Bundesanwaltschaft nicht mitgeteilt.

Zur Vorgeschichte: Unter dem Namen HAYI wurden im März 2026 nach Angaben von Terrorismus-Analysten mehrere Anschläge auf jüdische Ziele in Europa reklamiert, darunter eine Explosion vor einer Synagoge im belgischen Lüttich, ein Brandanschlag auf eine Synagoge in Rotterdam und eine Explosion an einer jüdischen Schule in Amsterdam, bei der niemand verletzt wurde. Das Schweizer Radio und Fernsehen berichtete damals über Bekennervideos, die über pro-iranische Telegram-Kanäle verbreitet wurden. Ob alle reklamierten Taten tatsächlich auf das Konto derselben Gruppe gehen, ist bis heute nicht abschließend geklärt.

Offen bleibt vieles. Wer die unbekannten Täter waren, die im März zu den Synagogen gegangen sein sollen, ist nach Angaben der Bundesanwaltschaft nicht bekannt. Warum sie ihr Vorhaben abbrachen, ebenfalls nicht. Unklar ist auch, welche Rolle die weitere beschuldigte Person aus Hürth spielt, ob es weitere Festnahmen gibt und ob die Durchsuchungen Beweismittel wie Sprengstoff zutage gefördert haben. Über die Untersuchungshaft entscheidet der Ermittlungsrichter. Für die jüdischen Gemeinden in Köln und anderswo bleibt die Lage angespannt; Synagogen in Deutschland stehen seit Jahren unter Polizeischutz.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wenn Ermittler einräumen, dass Männer mutmaßlich mit Sprengsätzen vor einer Synagoge standen und nur aus unbekannten Gründen nicht zündeten, dann ist das ein Weckruf. Jüdisches Leben in Deutschland darf nicht vom Zufall abhängen, sondern muss verlässlich geschützt werden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gerade deshalb braucht es saubere Sprache. Wer aus einer vorsichtigen Behördenmitteilung Gewissheiten macht, aus unbekannten Tätern feste Täter und aus einem Verdacht eine Steuerung aus Teheran, hilft weder den Ermittlern noch den bedrohten Gemeinden. Was belegt ist, wiegt schwer genug.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Politik muss jetzt erklären, wie Netzwerke, die mit Geld Handlanger für Terror anwerben, früher erkannt werden. Der Verfassungsschutz hat hier offenbar geliefert. Nun sind Justiz und Gesetzgeber gefragt, und zwar ohne Vorverurteilung, aber mit aller Härte des Rechtsstaats.

Jüdisches Leben schützen – ohne Wenn und Aber! Und bis zum Urteil gilt: Verdacht ist nicht Schuld!

Quellen:

Generalbundesanwalt, Pressemitteilung vom 26.11.2026: https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2026/Pressemitteilung-vom-26-11-2026-2.html

tagesschau.de, 26.11.2026: https://www.tagesschau.de/inland/terrorverdacht-festnahmen-102.html

WDR, 26.11.2026: https://www1.wdr.de/nrw/koeln/festnahmen-islamisten-sollen-anschlag-auf-koelner-synagoge-geplant-haben-100.html

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