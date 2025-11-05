KOMPLETTES SKIGEBIET VERSCHACHERT! TRADITION GEHT AN DEN MEISTBIETENDEN!

Ausverkauf eines Wahrzeichens

Ein Stück sächsische Identität wandert in private Hände: Die beliebte Wintersportstadt Oberwiesenthal hat ihr komplettes Skigebiet verkauft – an einen privaten Investor mit prominenten Verbindungen. Was einst als Stolz des Erzgebirges galt, fällt nun einem Millionen-Deal zum Opfer. Betroffen ist nicht nur das größte alpine Skigebiet des Bundeslandes, sondern auch ein echtes Kulturgut: die historische Schwebebahn, die Generationen von Skifahrern, Touristen und Einheimischen miteinander verbunden hat. Der Verkauf sorgt für Entsetzen in der Region – viele sprechen bereits von einem Verrat an der eigenen Geschichte.

Die Kälte hinter dem Deal

Hinter den warmen Worten von Bürgermeister Jens Benedict über einen „intensiven Weg“ steckt für viele eine eiskalte Entscheidung: wirtschaftlicher Profit statt öffentlicher Verantwortung. Die offizielle Rhetorik von „weinen und lachen“ mag die Realität kaum verdecken – zahlreiche Bürgerinnen und Bürger stehen fassungslos vor dem, was einst ein Symbol für Gemeinschaft, Sportbegeisterung und regionale Stärke war. Die Angst ist groß, dass aus einem familienfreundlichen Winterort nun ein exklusives Luxusprojekt wird, das sich von seinen Wurzeln entfernt und nur noch einem Ziel dient: der maximalen Rendite.

Zwischen Hoffnung und Skepsis

Ob sich die vollmundigen Versprechungen des Investors bewahrheiten, bleibt abzuwarten. Zu oft schon sind Regionen verkauft worden mit dem Versprechen von Aufschwung, nur um später leer auszugehen. In Oberwiesenthal steht viel auf dem Spiel: Arbeitsplätze, touristische Zugänglichkeit und das Vertrauen der Menschen in ihre gewählten Vertreter. Während einige noch auf neue Chancen hoffen, sehen andere in dem Verkauf bereits den Anfang vom Ende eines traditionsreichen Ortes. Der Schnee mag bald wieder fallen – doch die Unruhe, die dieser Deal hinterlässt, wird so schnell nicht verschwinden.