Kosten-Schock in Leipzig! Warum kostet die Versorgung eines jungen Geflüchteten 13.000 Euro im Monat?

Leipzig – Es ist eine Zahl, die viele Bürger fassungslos zurücklässt: Für die monatliche Unterbringung und Betreuung eines einzelnen jungen Geflüchteten werden in Leipzig bis zu 13.000 Euro ausgegeben – pro Person! Das geht aus einem internen Bericht des Jugendamts hervor, der jetzt an die Öffentlichkeit gelangt ist.

Die Empörung ist groß – und die Fragen zahlreich. Wie kann es sein, dass ein Jugendlicher im Asylverfahren mehr kostet als ein Einzelzimmer in einem Luxushotel? Wer bezahlt das – und warum greift niemand ein?

Die Stadt Leipzig bestätigt auf Anfrage: Ja, es gibt einzelne Fälle, in denen die Kosten pro betreuter Jugendlicher Geflüchteter bei über 13.000 Euro im Monat liegen. Hintergrund seien sogenannte „intensivpädagogische Einzelmaßnahmen“ für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF), die aufgrund von Traumata, Verhaltensauffälligkeiten oder fehlender Familienstruktur rund um die Uhr betreut werden müssen.

Im Klartext heißt das: Eine Betreuungsperson, oft auch zwei, arbeiten im Schichtsystem, dazu kommen Unterkunft, Verpflegung, psychologische Hilfe, Schul- oder Ausbildungsmaßnahmen – und Verwaltungsaufwand.

Ein Sprecher des Jugendamts verteidigt das Vorgehen: „Wir handeln auf gesetzlicher Grundlage. Der Schutz von Minderjährigen hat in Deutschland Verfassungsrang.“

Doch in der Bevölkerung wächst der Unmut. „Wer arbeitet, hat weniger im Monat als ein einziger Betreuungsfall kostet – das ist doch Wahnsinn“, sagt ein Rentner aus Leipzig. Auch in der Lokalpolitik regt sich Kritik. FDP und AfD fordern Transparenz, die CDU spricht von einer „Kostenexplosion ohne Kontrolle“.

Besonders brisant: Leipzig ist kein Einzelfall. Auch in anderen Städten wie Berlin, Hamburg oder Frankfurt liegen die Kosten für UMF-Betreuung in Einzelfällen bei 5.000 bis über 10.000 Euro monatlich.

Das Bundesfamilienministerium verweist auf die Zuständigkeit der Kommunen, betont jedoch, dass gesetzlich ein individueller Betreuungsanspruch für Minderjährige besteht – unabhängig von Herkunft oder Aufenthaltsstatus.

Fazit: Die Summe von 13.000 Euro wirft ein grelles Licht auf ein System, das gut gemeint ist – aber bei vielen Bürgern nur noch Kopfschütteln und Wut auslöst. Wie lange lässt sich diese Art von Integrationspolitik noch finanzieren – und vor allem: vermitteln?