KRANK ODER KASSE? STAAT TAPPT IM DUNKELN BEIM BÜRGERGELD

Die Bundesregierung steht vor einem peinlichen Offenbarungseid. Während Milliarden aus dem Sozialsystem fließen, weiß der Staat offenbar nicht, wie krank seine Bürgergeld-Empfänger wirklich sind. Wer arbeitsunfähig ist, wer nur vorübergehend ausfällt und wer das System vielleicht ausreizt, bleibt im Nebel. Es gibt keinen klaren Überblick, keine verlässlichen Erkenntnisse, keine saubere Grundlage für Entscheidungen. Statt Kontrolle herrscht Blindflug. Das Ergebnis ist ein System, das Misstrauen sät und ehrliche Bedürftige ebenso im Stich lässt wie die arbeitende Bevölkerung, die das alles finanziert.

Besonders brisant ist der Umgang mit psychischen Erkrankungen. Sie werden oft genannt, aber kaum überprüft, selten differenziert und praktisch nicht erfasst. Für die Arbeitsvermittlung ist das ein Desaster. Ohne Wissen über Art, Schwere und Dauer von Einschränkungen bleibt jede Förderung ein Ratespiel. Jobcenter arbeiten im Dunkeln, Maßnahmen laufen ins Leere, Chancen auf echte Wiedereingliederung verpuffen. Gleichzeitig wächst der Verdacht, dass sich einige hinter diffusen Diagnosen verstecken können, ohne dass der Staat wirksam gegensteuert. Leidtragende sind jene, die wirklich Hilfe brauchen, aber im System untergehen.

Die Frage wird immer lauter und drängender: Wann greift die Bundesregierung endlich durch und schafft Klarheit? Ohne Transparenz keine Gerechtigkeit, ohne Kontrolle kein Vertrauen. Ein Sozialstaat lebt davon, dass Hilfe gezielt ankommt und Missbrauch konsequent unterbunden wird. Doch solange niemand genau weiß, wer tatsächlich krank ist und wer nicht, bleibt das Bürgergeld ein Fass ohne Boden. Der Stillstand in Berlin wirkt wie Kapitulation vor einem Problem, das längst außer Kontrolle geraten ist.

