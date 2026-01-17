KRANKMELDE-IRRSINN LÄHMT DEUTSCHLAND!

Deutschland schnieft, hustet – und meldet sich krank wie nie zuvor! Bundeskanzler Friedrich Merz schlägt Alarm und stellt offen die Frage, ob der ständig wachsende Krankenstand in unserem Land wirklich noch nachvollziehbar ist. Bei einer Wahlkampfveranstaltung machte er seinem Ärger Luft: Immer mehr Arbeitnehmer bleiben zu Hause, während Betriebe ächzen und die Wirtschaft auf der Stelle tritt. Für den Kanzler ist klar: Hier läuft etwas gewaltig aus dem Ruder!

Besonders scharf nimmt Merz die seit Jahren mögliche telefonische Krankschreibung ins Visier. Was in der Corona-Zeit als Notlösung eingeführt wurde, sei längst zur bequemen Abkürzung geworden. Ein kurzer Anruf, ein paar Symptome – und schon gibt es den gelben Schein ohne persönlichen Arztbesuch. Für Merz ein falsches Signal an die Bevölkerung. Er fordert eine ehrliche Debatte darüber, ob solche Regelungen nicht längst wieder abgeschafft gehören. Schließlich brauche Deutschland dringend mehr Leistungsbereitschaft statt immer neue Schlupflöcher.

Doch während der Kanzler strengere Regeln verlangt, sehen Krankenkassen angeblich keinen Missbrauch. Sie behaupten, die telefonische Krankschreibung werde nur selten genutzt und habe kaum Einfluss auf die Fehlzeiten. Stattdessen verweisen sie auf neue digitale Meldeverfahren, die Krankmeldungen nun vollständiger erfassen als früher. Für Merz klingt das nach Ausreden. Sein Ziel ist klar: Weniger krank, mehr Arbeit – damit die Bundesrepublik wieder auf die Beine kommt!