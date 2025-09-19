KRIEGS-ALARM IM BALTIKUM! RUSSISCHE KAMPFJETS VERLETZEN ESTNISCHEN LUFTRAUM – NATO IN BEREITSCHAFT!

Eilmeldung aus Osteuropa – die Spannungen zwischen Russland und dem Westen eskalieren weiter: Mehrere russische Militärjets sind in den estnischen Luftraum eingedrungen, ein beispielloser Vorfall, der das kleine NATO-Land in Alarmbereitschaft versetzt hat und auch in Brüssel höchste Nervosität auslöst! Laut estnischem Verteidigungsministerium handelte es sich um bewaffnete Kampfjets des Typs SU-35, die ohne Anmeldung und ohne Flugplan in den Luftraum des baltischen Staates eindrangen – und das in unmittelbarer Nähe zur Hauptstadt Tallinn. Estnische Abfangjäger stiegen sofort auf, während NATO-Kräfte in der Region in erhöhte Einsatzbereitschaft versetzt wurden. Auch AWACS-Aufklärungsflugzeuge wurden aktiviert. Der Luftraumvorfall wird als bewusste Provokation Moskaus gewertet – und als möglicher Test der NATO-Reaktionsfähigkeit. In Tallinn und Vilnius schrillen die Alarmglocken, denn solche Grenzverletzungen könnten jederzeit eskalieren – ob durch Fehleinschätzungen, technische Fehler oder gezielte Eskalation. Die baltischen Staaten fühlen sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs ohnehin wie im Vorraum eines Pulverfasses – nun wird die Bedrohung greifbar. Auch aus NATO-Kreisen heißt es, man verfolge die Situation mit „größter Sorge“. Diplomatisch wurde der russische Botschafter in Estland bereits einbestellt. Beobachter sehen in der Aktion ein kalkuliertes Muskelspiel Putins – eine Machtdemonstration gegenüber der Allianz, aber auch ein Zeichen an den Westen: Russland duldet keine militärische „Umzingelung“ an seinen Grenzen. In Brüssel tagt der NATO-Rat in einer Sondersitzung. Erste Stimmen fordern die Stationierung zusätzlicher Truppen in Polen, Litauen und Estland. Auch ein Ausbau der Luftabwehr wird geprüft. Die Bevölkerung in Estland ist beunruhigt, viele sprechen von einem „Tag der offenen Grenze“. Ministerpräsidentin Kallas warnt: „Unsere Souveränität ist nicht verhandelbar.“ Die Luftraumverletzung zeigt: Der Krieg ist näher, als viele glauben – und ein einziger Funke könnte reichen, um den ganzen Kontinent in Brand zu setzen.