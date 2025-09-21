KRIEGSRUFER IN BERLIN! CDU-POLITIKER FORDERT MILITÄRSCHLÄGE GEGEN RUSSLAND – WIRD DEUTSCHLAND ZUR KRIEGSPARTEI?

In einem beispiellosen Vorstoß sorgt ein CDU-Politiker mit einer explosiven Forderung für internationales Aufsehen: Deutschland solle nicht länger nur Waffen liefern, sondern aktiv russische Militärstellungen angreifen! Die Worte hallen wie ein Donnerschlag durch die politische Landschaft, während Diplomaten, Militärs und Bürger gleichermaßen den Atem anhalten. Inmitten wachsender Spannungen zwischen der NATO und Russland wagt die CDU damit eine gefährliche Eskalation. Beobachter sprechen von einem dramatischen Paradigmenwechsel in der deutschen Außenpolitik, die bislang auf Zurückhaltung und Vermittlung setzte. Jetzt aber heißt es plötzlich: Raus aus dem Schatten, rein in die Offensive! Der Vorstoß stößt innerhalb der Ampel-Koalition auf scharfen Widerstand. Aus den Reihen von SPD und Grünen hagelt es Kritik – man warne vor einem „Kontrollverlust der außenpolitischen Vernunft“. Auch aus Brüssel kommen mahnende Stimmen: Eine direkte Beteiligung an militärischen Angriffen könne Deutschland unweigerlich zur Kriegspartei machen und katastrophale Folgen für die gesamte EU nach sich ziehen. Der CDU-Politiker selbst verteidigt seine Worte als „notwendig angesichts der russischen Aggression“, doch die Diskussion ist längst entfacht: Spielt die Union mit dem Feuer? Während die einen von einem überfälligen Weckruf sprechen, schlagen Friedensaktivisten und Verfassungsrechtler Alarm. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg stand Deutschland so nah an einer militärischen Eskalation mit einer Nuklearmacht – und das aus dem Mund eines Politikers der konservativen Mitte! Während sich die Weltöffentlichkeit fragt, wie ernst es der CDU mit diesem Kurs ist, bleibt ein bitterer Nachgeschmack: Wird der Bundestag zum Kriegstreiber, während Millionen Bürger sich nach Stabilität sehnen? Klar ist nur eins – diese Forderung hat das politische Klima in Deutschland über Nacht verändert.