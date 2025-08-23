Kriminalitätsschwerpunkt Rüsselsheim: Diebe und Dealer sorgen für Unsicherheit in der Innenstadt

In der Rüsselsheimer Innenstadt spitzt sich die Sicherheitslage zu. Ladenbesitzer, Anwohner und Passanten berichten zunehmend von Diebstählen, Belästigungen und offenem Drogenhandel auf öffentlichen Plätzen. Vor allem im Bereich rund um den Bahnhofsplatz und die angrenzenden Einkaufsstraßen hat sich die Situation nach Angaben der Polizei zuletzt verschärft. Mehrere Geschäfte klagen über regelmäßige Ladendiebstähle, während sich Anwohner über Gruppen von Dealern beschweren, die ihre Geschäfte nahezu ungestört im öffentlichen Raum abwickeln.

Die Polizei bestätigt einen deutlichen Anstieg der Einsätze in der Innenstadt. „Wir registrieren sowohl eine Zunahme von Taschendiebstählen als auch von Rauschgiftdelikten“, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen. Besonders betroffen seien ältere Menschen, die beim Einkaufen oder an Bankautomaten zu Opfern von Dieben werden. Gleichzeitig nutzten Dealer die zentrale Lage und die gute Verkehrsanbindung, um ihre Geschäfte zu betreiben.

Für Geschäftsleute bedeutet die Entwicklung ein spürbares Risiko. Manche beklagen nicht nur finanzielle Verluste, sondern auch das Wegbleiben von Kunden, die die Innenstadt inzwischen meiden. „Viele fühlen sich abends nicht mehr sicher, das spüren wir direkt am Umsatz“, sagt eine Ladenbesitzerin. Auch die Stadtverwaltung räumt ein, dass die Situation angespannt ist. Sie setzt auf verstärkte Präsenz von Ordnungskräften und hat angekündigt, die Videoüberwachung an neuralgischen Punkten auszubauen.

Doch Kritiker halten diese Maßnahmen für unzureichend. Vertreter der Opposition im Stadtparlament fordern ein umfassenderes Sicherheitskonzept, das neben Polizeipräsenz auch soziale Maßnahmen einschließt. „Es reicht nicht, Dealer zu vertreiben – man muss die Ursachen bekämpfen“, so ein Sprecher der SPD. Bürgerinitiativen hingegen drängen auf schnelles Handeln und zeigen sich frustriert über wiederholte Ankündigungen ohne sichtbare Wirkung.

Fest steht: Die Rüsselsheimer Innenstadt hat ein Imageproblem. Solange Diebe und Dealer den öffentlichen Raum prägen, wird es schwer, das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen. Ob die angekündigten Maßnahmen greifen, dürfte sich in den kommenden Monaten entscheiden.