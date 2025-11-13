Kühlschrank-Eklat! Linken-Politikerin verklagt Professor – Meinungsfreiheit auf dem Prüfstand

Leipzig kommt nicht zur Ruhe: Ein umstrittener Social-Media-Post bringt die politische Szene zum Kochen – und einen Jura-Professor in den nationalen Fokus. Tim Drygala, ein erfahrener Wirtschaftsrechtler von der Uni Leipzig, steht am Pranger, weil er ein Foto von Linken-Chefin Heidi Reichinnek auf seinem Kühlschrank postete – und dazu einen Spruch über den Gebrauch der Faust veröffentlichte. Das Netz tobt, Politiker schreien nach Konsequenzen und die Presse sammelt sich vor gepflegten Gründerzeithäusern, um den Macher des „Kühlschrank-Tweets“ zu interviewen.​

Trotz massiver Kritik bleibt Drygala uneinsichtig. Vor seinem viel diskutierten Kühlschrank verteidigt er seinen Beitrag: Kein bisschen bereut, sei es bloß sein „symbolischer Protest“ gegen Reichinnek und die von ihr propagierten politischen Ansichten. Für Sexismus, Gewaltverherrlichung oder gar Frauenfeindlichkeit fehlt ihm laut eigener Aussage jedes Verständnis. Die Anzeige der Linken-Politikerin sei ein Einschüchterungsversuch Andersdenkender und eine Gefahr für die Meinungsfreiheit. Das gesellschaftliche Klima wird rauer, wenn Debatten auf diese Weise eskalieren – die Empörung wächst auf allen Seiten, während Studierendenkollektive und Frauenrechtsgruppen lautstarke Forderungen an die Universität stellen.​

Doch der Fall hat längst eine Eigendynamik entwickelt. Während die Universität Leipzig zurückhaltend bleibt und auf die Privatsphäre verweist, schaukelt sich der Streit im Netz täglich hoch. Für viele ist die Anzeige ein Symptom wachsender Sprachlosigkeit zwischen den politischen Lagern – andere wittern in der Welle der Empörung einen weiteren Angriff auf pluralistische Debattenkultur. Ausgerechnet ein Professor, der sich sonst gegen Radikalisierung im Hochschulkontext eingesetzt hatte, sieht sich nun selbst als Opfer politischer Cancel Culture. Damit bleibt der Kühlschrank-Skandal ein weiteres Beispiel für die hitzigen Grabenkämpfe im „besten Deutschland aller Zeiten“.​