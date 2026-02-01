Kühnert-Renten-Skandal im Polit-Betrieb – WIE SICH DIE ELITE BEDIENT UND DIE BÜRGER ZAHLEN LASSEN!

Es ist ein Geständnis, das tief blicken lässt und das Vertrauen in die Politik weiter erschüttert. Der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert rechnet offen mit dem Versorgungssystem für ehemalige Abgeordnete ab und nennt es ohne Umschweife ungerecht. Schon eine kurze Zeit im Bundestag reiche aus, um sich lebenslange Vorteile zu sichern, während Millionen Beschäftigte jahrzehntelang schuften müssen. Kühnert selbst spricht von einem Skandal, der zeigt, wie weit sich politische Entscheidungsträger von der Lebensrealität normaler Rentner entfernt haben. Was hier als demokratische Versorgung verkauft wird, wirkt für viele wie ein Selbstbedienungsladen für Mandatsträger.

In der Sendung Berlin Sandmann fordert Kühnert Konsequenzen und stellt das gesamte System infrage. Seine Linie ist klar: Auch Beamte sollen endlich in die gesetzliche Rente einbezogen werden. Als Mitglied der Rentenkommission des Deutscher Gewerkschaftsbund vertritt er damit eine Position, die seit Jahren diskutiert, aber politisch blockiert wird. Während Arbeiter und Angestellte jeden Euro umdrehen, bleiben Sonderregeln für bestimmte Berufsgruppen unangetastet. Die Debatte zeigt ein Grundproblem der Republik: Wer nah an der Macht ist, sichert sich Privilegien, während der Rest auf Reformen wartet, die nie kommen.

Auch Ökonomen schlagen Alarm und sprechen von einer tickenden Zeitbombe. In der Welt am Sonntag fordern Fachleute Einsparungen bei Beamtenpensionen, die weit über dem liegen, was normale Rentner erhalten. Rentenexperte Bernd Raffelhüschen sieht langfristig keine andere Lösung, als weniger zu verbeamten, weil bestehende Ansprüche kaum antastbar sind. Wirtschaftsweiser Martin Werding hält sogar eine Absenkung der Höchstsätze für möglich, wenn sie mit Gleichbehandlung begründet wird und vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet wird. Doch solange politische Mehrheiten fehlen, bleibt der Eindruck bestehen, dass das System vor allem eines schützt: sich selbst.

