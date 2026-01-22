KUGEL-HAGEL AUF OFFENER STRASSE – TODES-SCHÜSSE SCHOCKIEREN DORTMUND

Zerrissene Kleidung auf dem Asphalt, Blutspuren im Schein der Blaulichter, überall Patronenhülsen. Mitten in Dortmund endet eine Nacht in blankem Entsetzen. Anwohner hören Schüsse, dann Stille. Kurz darauf liegt ein Mann reglos auf der Straße. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Die Szenerie wirkt wie aus einem Albtraum – brutal, kalt, gnadenlos.

Polizisten sperren den Tatort weiträumig ab, sichern Spuren, markieren jede einzelne Hülse. Die Straße wird zum Tatort, der Alltag bricht jäh ab. Schaulustige stehen fassungslos hinter den Absperrbändern, Nachbarn blicken aus Fenstern. Die Beamten arbeiten konzentriert, denn jedes Detail könnte entscheidend sein. Was hier geschah, war kein Zufall – es war eine gezielte Tat.

Noch ist unklar, wer der Mann war und warum er sterben musste. Die Ermittler hüllen sich in Schweigen, doch der Schock sitzt tief. Dortmund erwacht mit der Gewissheit, dass Gewalt mitten ins Leben eingeschlagen hat. Eine Stadt fragt sich, wie sicher ihre Straßen noch sind – und wer der nächste sein könnte.