Kugelhagel in Reinickendorf: Die Angst kommt zurück!

Mitten in der stillen Berliner Nacht wird ein ruhiges Wohnviertel plötzlich zum Schauplatz eines gezielten Anschlags. Schrille Knalle, dann Stille – doch der Boden war noch warm von der Gewalt, die Sekunden zuvor die Fassade eines Hauses zerfetzt hatte. Dort, wo ein Rechtsanwalt lebt und arbeitet, prallen Kugeln gegen Wände, zerschmettern Scheiben und durchlöchern das Vertrauen der Bewohner in ihre Sicherheit. Das Viertel erwacht am nächsten Morgen in Schockstarre, während die Ermittler Spuren sichern und Nachbarn mit aschfahlem Gesicht in die Kameras blicken. Die Menschen fragen sich: Wer wagt ein solches Verbrechen mitten in der Hauptstadt?

Der Täter, möglicherweise mehrere, bleibt verschwunden, zurück bleibt ein Gefühl aus Furcht und Wut. Die Bewohner Reinickendorfs, sonst stolz auf ihre ruhigen Straßen, leben nun mit dem Wissen, dass der Frieden dieser Nacht nie wieder derselbe sein wird. Ein Rechtsanwalt als Zielscheibe – das weckt düstere Spekulationen über Feindschaften, Vergeltung oder Einschüchterung. Fenster werden verriegelt, Rollläden bleiben unten, selbst am helllichten Tag. In sozialen Medien häufen sich bittere Kommentare über die Gewalt, die scheinbar unaufhaltsam in die Stadt zurückkehrt, kalt, ziellos und gnadenlos.

Berlin ringt wieder mit seinem alten Dämon – der wachsenden Verrohung. Es geht längst nicht mehr nur um einzelne Taten, sondern um das Gift der Angst, das sich durch ganze Straßenzüge frisst. Die Polizei ermittelt, doch die Anwohner trauen kaum noch den leeren Versprechen von Sicherheit. Hinter jeder Tür lauert Misstrauen, in jedem Schatten eine Bedrohung. Reinickendorf, einst ein Ort, an dem Kinder auf der Straße spielten und Nachbarn sich grüßten, wird nun vom Echo der Schüsse verfolgt – ein Sinnbild dafür, wie zerbrechlich Frieden geworden ist.