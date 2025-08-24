Lagarde bricht Tabu: Europas oberste Währungshüterin sieht in Migration den Schlüssel zur wirtschaftlichen Stabilität

Frankfurt am Main – In einer Zeit hitziger politischer Debatten wirft EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine rein ökonomische Perspektive in die Waagschale: Für sie ist Einwanderung kein Problem, sondern ein entscheidender Faktor, um die europäische Wirtschaft anzukurbeln und die Inflation in Schach zu halten. Mit dieser klaren Positionierung stellt sie sich gegen populistische Strömungen und begründet dies mit dem kühlen Blick auf die Zahlen.

Während sich die Politik in vielen EU-Staaten auf die Begrenzung der Zuwanderung konzentriert, argumentiert die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) aus einer völlig anderen Richtung. Angesichts eines alternden Kontinents und eines zunehmend angespannten Arbeitsmarktes sei die Zuwanderung von Arbeitskräften essenziell, um Wohlstand und Preisstabilität zu sichern. „Migration hilft Europa enorm“, betonte Lagarde kürzlich und verwies auf die positiven Effekte auf das Arbeitsangebot.

Das ökonomische Kalkül der EZB

Die Logik hinter Lagardes Aussagen ist in der aktuellen Wirtschaftslage verankert. In vielen Branchen, vom Handwerk über die Pflege bis zur IT, herrscht ein akuter Fachkräftemangel. Dieser Mangel treibt die Löhne nach oben, was wiederum die Unternehmen zwingt, die Preise für ihre Produkte und Dienstleistungen zu erhöhen – ein Kreislauf, der die Inflation anheizt und den die EZB mit ihren Zinsentscheidungen mühsam zu durchbrechen versucht.

Aus Sicht der Zentralbank wirkt Einwanderung hier wie ein Ventil. Zuwanderer, die eine Arbeit aufnehmen, vergrößern das Angebot an Arbeitskräften und dämpfen so den Lohndruck. „Wenn man eine sehr, sehr angespannte Arbeitsmarktsituation hat, in der die Arbeitgeber Schwierigkeiten haben, Personal zu finden, dann ist Zuwanderung eindeutig hilfreich, um diese Engpässe zu lindern“, so die EZB-Präsidentin. Analysen der EZB stützen diese These und zeigen, dass die Rekordzuwanderung der letzten Jahre, unter anderem aus der Ukraine, bereits dazu beigetragen hat, den Lohnanstieg zu moderieren.

Mehr als nur ein Inflationshemmer

Die Befürworter von Lagardes Position sehen aber noch weitere Vorteile. Einwanderer sind nicht nur Arbeitskräfte, sondern auch Konsumenten, die die Nachfrage stärken. Sie gründen Unternehmen, zahlen Steuern und tragen so zur Finanzierung der Sozialsysteme bei, die durch die demografische Entwicklung zunehmend unter Druck geraten. Ökonomen verweisen darauf, dass eine wachsende Bevölkerung durch Migration eine der einfachsten Möglichkeiten ist, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu steigern und die Schuldenlast eines Landes prozentual zu verringern.

Kritik und politische Herausforderungen

Lagardes rein wirtschaftliche Argumentation lässt die sozialen und politischen Herausforderungen der Migration bewusst außer Acht. Kritiker wenden ein, dass die positiven Effekte stark von einer erfolgreichen und schnellen Integration in den Arbeitsmarkt abhängen. Bleibt diese aus, können hohe Kosten für Sozialleistungen und Integrationsmaßnahmen entstehen.

Zudem wird die Sorge geäußert, dass Zuwanderung den Lohndruck vor allem im Niedriglohnsektor erhöhen und dort zu Verdrängungswettbewerb führen könnte. Politiker, die eine restriktivere Migrationspolitik fordern, argumentieren, dass die sozialen Kosten und die Belastung für die kommunale Infrastruktur wie Schulen und Wohnraum in der ökonomischen Betrachtung der EZB zu kurz kämen.

Dennoch bleibt Lagardes Vorstoß ein bemerkenswerter Beitrag zur Versachlichung der Debatte. Er zwingt die Politik, die Zuwanderung nicht nur als gesellschaftliche Herausforderung, sondern auch als wirtschaftliche Notwendigkeit und Chance zu betrachten. In den kühlen Korridoren der Europäischen Zentralbank ist die Rechnung einfach: Ohne Zuwanderung droht Europas wirtschaftlicher Motor ins Stottern zu geraten.