Landesweite Warnung zum Rückruf von Hustensaft: Mikrobielle Kontamination in Kindermedikamenten löst Gesundheitswarnungen aus

Little Remedies Honey Cough Syrup wurde aufgrund von Bacillus cereus-Kontamination landesweit zurückgerufen.

Fünf Lose betroffen (0039, 0545, 0640, 0450, 1198), mit Ablaufdaten von November 2025 bis Dezember 2026.

Zu den Symptomen gehören Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und schwere Fälle können lebensbedrohlich sein.

Die Verbraucher werden dringend aufgefordert, die Verwendung sofort einzustellen und sich an die Hersteller zu wenden, um Rückerstattungen zu erhalten.

Ein Teil eines jüngsten Anstiegs der FDA-Rückrufe hängt mit einer bakteriellen oder pilzlichen Kontamination zusammen.

Am 17. Juni kündigte Medtech Products Inc. einen freiwilligen landesweiten Rückruf von fünf Chargen Little Remedies® Honighustensirup aufgrund einer für Kinder schädlichen mikrobiellen Kontamination an. Der Rückruf, der durch den Nachweis von Bacillus cereus-Bakterien und den Verlust der Regalstabilität ausgelöst wurde, betrifft Sirupe, die zwischen dem 14. Dezember 2022 und dem 4. Juni 2025 verteilt wurden. Die FDA hat Eltern und Betreuer dringend gewarnt, die Einnahme des Medikaments sofort einzustellen, da eine Kontamination zu schweren Magen-Darm-Erkrankungen und in seltenen Fällen zum Tod führen kann.

Hersteller gibt freiwilligen Rückruf wegen bakterieller Bedrohung

Medtech Products Inc. identifizierte die Kontamination während routinemäßiger Qualitätskontrollen, was zum Rückruf von fünf spezifischen Chargen des Sirups (Chargennummern 0039, 0545, 0640, 0450 und 1198) führte. Jede Charge hat unterschiedliche Verfallsdaten, die von November 2025 bis Dezember 2026 reichen. Die 4-Unzen-Bernsteinflaschen sind mit dem Universal Product Code 7-56184-10737-9 gekennzeichnet, und Chargencodes sind sowohl auf der Flasche als auch auf ihrem Karton aufgedruckt. Die FDA stellte klar, dass nur der Honighustensirup betroffen ist, andere Little Remedies-Produkte sind davon nicht betroffen.

Bis heute wurden keine schweren Krankheiten oder Todesfälle gemeldet, aber die Agentur betonte, dass gesunde Personen innerhalb von Stunden nach der Exposition zu Krämpfen, Erbrechen oder Durchfall kommen können. Ältere, immungeschwächte oder sehr junge Patienten riskieren schwerere Komplikationen.

Gesundheitsrisiken einer Bacillus cereus-Infektion

Das Bakterium Bacillus cereus kann Giftstoffe produzieren, die mit zwei verschiedenen lebensmittelbedingten Krankheiten in Verbindung gebracht werden. Die erste verursacht innerhalb von 1-6 Stunden schnell auftretende gastrointestina-Symptome (Übelkeit, Erbrechen), während die zweite zu längeren Symptomen wie Durchfall ab 8-16 Stunden nach der Einnahme führt. Obwohl solche Krankheiten oft selbstlimitierend sind, kann eine hohe Dosis Exposition systemische Infektionen auslösen, die einen Krankenhausaufenthalt erfordern.

Die Bakterien kommen natürlicherweise in Boden und Lebensmitteln vor, können aber bei unsachgemäßer Handhabung oder Lagerung gedeihen. Die CDC stellt fest, dass es sich um eine häufige Ursache für Lebensmittelvergiftungen handelt, insbesondere in Getreide und Reis.

Verbraucheranweisungen und Rückerstattungsverfahren

Die FDA fordert die Verbraucher auf, kontaminierte Flaschen sofort zu entsorgen oder sie an Apotheken zurückzugeben. Rückerstattungen können bearbeitet werden, indem Sie sich an Medtech über die Website oder die gebührenfreie Nummer (800) 754-8853 wenden. Denjenigen, die das Produkt verwendet haben und Symptome zeigen, wird empfohlen, umgehend einen Arzt aufzusuchen, obwohl bisher keine gemeldeten Fälle ein kritisches Stadium erreicht haben.

Jüngster Anstieg der kontaminationsbedingten Rückrufaktionen unterstreicht die behördliche Kontrolle

Dieser Rückruf folgt auf eine Welle von Produktrücknahmen Anfang 2025 aufgrund mikrobieller Kontamination. In

Allein im Juni gab die FDA bekannt:

Bornstein Seafoods rief Garnelen zurück, die mit Listeria monocytogenes kontaminiert sind, einem Krankheitserreger, der für schwangere und immungeschwächte Menschen gefährlich ist.

August Egg Company entfernte Millionen von Eiern wegen Salmonellen-Befürchtungen.

Church & Dwight Co. zog Zicam-Nasentupfer, die mit Pilzen kontaminiert sind.

Diese Fälle unterstreichen Bedenken hinsichtlich Hygienepraktiken in Produktions- und Vertriebsketten. Experten für öffentliche Gesundheit betonen die Notwendigkeit von Wachsamkeit angesichts der wachsenden Abhängigkeit von rezeptfreien Medikamenten und verarbeiteten Lebensmitteln.

Ein Aufruf zur Wachsamkeit in der pharmazeutischen Sicherheit

Während der Rückruf von Little Remedies freiwillig und nicht von bestätigten Krankheiten begleitet bleibt, dient er als deutliche Erinnerung an die pharmazeutischen Sicherheitsrisiken. Epox Safety, ein Unternehmen für die Verfolgung von Produktrecalls, meldet seit 2021 einen Anstieg der Meldungen von unerwünschten Ereignissen durch die FDA für Kindermedikamente um 27 %.

Während Verbraucher in diesen Warnungen navigieren, empfehlen Experten, Produktinformationen mit FDA-Updates (www.fda.gov) zu referenzieren und Kinderärzte zu konsultieren, bevor sie Heilmittel verabreichen. „Hier geht es nicht nur um Rückrufe – es geht darum, eine Kultur zu fördern, in der Transparenz und Rechenschaftspflicht Vorrang vor Profit haben“, sagte Dr. Emily Nguyen, Spezialistin für pädiatrische Infektionskrankheiten.

Ein landesweiter Aufruf zum Handeln für das Gesundheitsbewusstsein

Der Rückruf von Little Remedies betont, wie wichtig es ist, über Produktrückrufe informiert zu bleiben und die Sicherheitsrichtlinien einzuhalten. Während die Aufsichtsbehörden die Inspektionen intensivieren, werden die Familien aufgefordert, ihre Medizinschränke zu überprüfen und sich an die Anweisungen des Herstellers zu halten. Während die Angst vor einer Ansteckung berechtigt ist, können proaktive Schritte Risiken mindern – die Gewährleistung der Gesundheit von Kindern bleibt in einer zunehmend komplexen Gesundheitslandschaft eine Priorität.

